Sobrenomes nobres das pistas se reúnem para corrida em Santa Catarina

PENHA - O Desafio Internacional das Estrelas de kart, que terá sua decisão neste domingo, às 11h, em Penha, Santa Catarina, proporciona uma ocasião inédita no automobilismo brasileiro: a reunião em uma competição das três principais dinastias do País, os Piquet, na figura de Nelsinho, os Senna, na presença de Bruno, e os Fittipaldi, com a participação de Pietro.

Nelsinho ficou surpreso ao ouvir de Bruno que era a primeira vez que os dois participavam de um mesmo evento - a camaradagem fora das pistas sempre foi grande entre eles. "Caramba! Sério que a gente nunca correu junto, Bruno? Fomos a tantas baladas juntos...", comentou Nelsinho. "Corremos várias vezes juntos... Atrás da mulherada", complementou Bruno, provocando um aceno de cabeça afirmativo e cúmplice do amigo. E quem chegava na frente? "Ah, acho que era 50% a 50%", disse Bruno.

O piloto, que luta para continuar na Fórmula 1, conta que quando Nelsinho morava na Europa os encontros eram bem mais constantes. "Temos muitos amigos em comum." A rivalidade que marcou a relação entre o pai de Nelsinho, Nelson Piquet, e o tio de Bruno, Ayrton Senna, não chegou à segunda geração das famílias. Nelsinho lembra, por exemplo, de ter passado férias em Mônaco com Bruno, mas agora ele corre nos Estados Unidos, o que faz os encontros serem cada vez mais raros.

Para Nelsinho, o trio vive situações muito diferentes. "O Bruno chegou à Fórmula 1 depois que eu fui embora e o Pietro é bem mais novo do que a gente. Eventos como esse são os únicos em que a gente pode andar junto." Enquanto Bruno tem 29 anos e Nelsinho, 27, Pietro tem só 16.

Se a amizade de Nelsinho com Bruno esfriou um pouco por causa da distância, o contrário aconteceu em relação ao neto de Emerson Fittipaldi. "Somos vizinhos", contou o filho de Nelson Piquet. Ele diz que, apesar de mais velho, não costuma dar conselhos ao amigo. "Mas eu procuro ajudar da melhor maneira. Estou com outros três garotos morando em casa e às vezes ele passa o fim de semana lá. Acho que isso vai ajudar no amadurecimento."

LIÇÃO

Pietro valoriza a amizade com Nelsinho e os encontros amistosos com Bruno. "Para mim é uma honra." Ele diz que a lição mais importante que tira das conversas com os dois colegas é a necessidade de manter sempre a humildade. "Quando você está na pista, tanto faz se você é um Fittipaldi ou outro cara qualquer. Na pista são só o piloto e o carro." Mas Pietro sabe do peso do sobrenome que carrega. "Lá (nos Estados Unidos) o povo conhece muito meu avô pela passagem pela Indy e pelas vitórias nas 500 milhas de Indianápolis."

Na próxima temporada, Pietro espera ter a chance de testar um carro de fórmula na Inglaterra. Se não der, continuará lutando para fazer um bom papel na Nascar, assim como Nelsinho, que passou para uma categoria mais competitiva em 2013. Bruno, por sua vez, espera para breve as respostas da Force India e da Caterham para saber se estará no grid da F-1 neste ano.