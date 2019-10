Sobrinho de Michael Schumacher disputará prova em Mugello, na Itália

O sobrinho do heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, David, irá disputar neste final de semana uma prova da Fórmula Regional Europeia no circuito de Mugello, na Itália.

Aos 18 anos de idade, David é filho do irmão do histórico ex-piloto da Ferrari, Ralf Schumacher, que esteve na Fórmula 1 entre as temporadas de 1997 e 2007. O sobrinho de Michael é considerado uma das principais revelações da categoria.

Nesta temporada, David corre pela equipe alemã US Racing e está em terceiro na classificação geral, atrás somente do dinamarquês Frederik Vesti e do brasileiro Enzo Fittipaldi, ambos da italiana Prema Powerteam.

Na prova passada da categoria, em Catalunha, o primo de Mick Schumacher, atualmente na Fórmula 2, venceu as corridas dois e três do circuito espanhol. No circuito de Mugello, a penúltima da temporada, o alemão tentará fazer boas exibições nas três corridas para tentar ultrapassar Fittipaldi na tabela. Em solo italiano, Schumacher também venceu a corrida um da prova no circuito de Vallelunga, na cidade de Campagnano di Roma.

O último GP da Fórmula Regional Europeia será no tradicional circuito de Monza, na Itália. Schumacher também teve uma rápida participação na Fómula 3. No GP da Rússia, em Sóchi, o alemão substituiu o lesionado Alex Peroni e chegou em 22º e 20º, respectivamente.