Bruno Senna ajuda e Nelsinho Piquet leva o título da Fórmula E

O que parecia impossível três décadas atrás aconteceu neste domingo. Um Senna serviu de escudeiro para que um Nelson Piquet conquistasse um título histórico para o automobilismo brasileiro. Sobrinho de Ayrton, Bruno segurou o suíço Sebastien Buemi nas últimas voltas da primeira temporada da Fórmula E e ajudou Nelsinho a ser o primeiro campeão da categoria de monopostos elétricos que estreiam este ano no calendário internacional.

Nelsinho chegou à segunda das duas baterias da etapa de Londres com pouca folga sobre Buemi e Lucas di Grassi. No sábado, também nas estreitas pistas de um parque britânico, o suíço venceu, Nelsinho teve que se contentar com um quinto lugar, logo atrás do compatriota, e viu a brigar pelo título esquentar para a prova deste domingo.

Para piorar, Nelsinho pegou chuva na sua volta rápida para o treino de classificação e largou apenas no 16.º lugar neste domingo. Buemi saiu em sexto e Di Grassi em 11.º. Se a ordem de chegada fosse a mesma, o suíço seria campeão com sobras.

O filho do tricampeão da Fórmula 1 apostou na estratégia de equipe. Sabendo que seria dificílimo conseguir ultrapassagens, largou bem, pulando para 12.º e depois poupou bateria. Quando os rivais foram ao boxe, Nelsinho assumiu a liderança e pisou no acelerador. Depois de trocar de carro (na Fórmula E é assim que funciona o ''reabastecimento), o brasileiro voltou em décimo.

A dez voltas do fim, um acidente com Fabio Lemier forçou a entrada do safety car na pista, juntando todo mundo. Companheiro de Nelsinho na equipe TCR, Oliver Turvey abriu para o brasileiro passar. O britânico também ajudou descarregando sua bateria para fazer a volta mais rápida da prova, tirando um ponto importante de Buemi.

Nelsinho fazia a parte dele e se tornou virtual campeão ultrapassando Salvador Duran para se tornar o oitavo. Ao suíço, restava tentar ultrapassar Bruno Senna e assumir o quinto lugar, enquanto Lucas di Grassi, que vinha em sétimo, tinha que ganhar pelo menos quatro posições. Senna, entretanto, fechou a porta para Buemi e deu o título a Piquet.

Após o encerramento da prova, o vencedor, o francês Stéphane Sarrazin, foi desclassificado, uma vez que cruzou a linha de chegada no embalo, já com a bateria descarregada. Como isso é proibido pelo regulamento, a vitória passou para o britânico Sam Bird, que foi seguido pelo belga Jérôme D''Ambrosio. O francês Loïc Duval terminou em terceiro.

A desclassificação de Sarrazin, que terminou oficialmente na 15.ª colocação, fez Senna, Buemi, Di Grassi e Nelsinho subirem uma posição cada um. No fim das contas, nada mudou. Nelsinho terminou o campeonato com 144 pontos, contra 143 de Buemi. Di Grassi ficou em terceiro, com 133.

Demitido da Fórmula 1 no meio da temporada de 2009, Nelsinho dá a volta por cima depois de correr nas categorias de acesso à Nascar, nos Estados Unidos. O título dele na Fórmula E é o mais importante do automobilismo brasileiro em uma década. A última conquista da expressão havia sido em 2004, com Tony Kanaan vencendo a Indy.