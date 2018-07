Sonolento, Hamilton exibe semblante abatido após 'se matar' em festa

Abatido, sonolento, parecendo fraco. Assim o campeão da temporada de Fórmula 1, Lewis Hamilton, apresentou-se na tarde desta quinta-feira em Interlagos. O piloto, que atrasou sua chegada ao Brasil por ter se envolvido num acidente de trânsito segunda-feira, em Mônaco, e também por ter ficado com febre nos últimos dias, estava pouco à vontade na entrevista dada à imprensa internacional. Voz baixa, aspecto desinteressado, pareceu viver 10 minutos de sofrimento.

A Mercedes também estava preocupada com o aspecto de seu piloto. Tanto que proibiu os fotógrafos de entrar na sala destinada à equipe no paddock, numa tentativa de evitar imagens do britânico. As fotos foram feitas com os profissionais posicionados do lado de fora da sala, até uma funcionária da equipe alemã perceber e pedir para que se retirassem.

O tricampeão mundial, porém, garantiu estar bem e motivado para tentar vencer pela primeira vez em Interlagos. "Estou animado em estar aqui", disse, com voz baixa. "Eu ainda não ganhei essa corrida, que aliás, é uma corrida que o Ayrton (Senna) teve dificuldades para ganhar."

O fato de já ter conquistado o título, garante Hamilton, não diminuiu sua vontade de competir atrás de vitórias. Disse que seguirá motivado no GP do Brasil e também na corrida de encerramento da temporada, em Abu Dabi. "É que depois vamos ficar muito tempo sem poder pilotar."

Ao falar novamente dos problemas que motivaram seu atraso, o tricampeão disse que no sábado sua mãe fez aniversário e que ele "se matou" na festa. Mas, ao voltar ao tom sério, afirmou que o maior problema foi a febre.