Sorridente, Rosberg exibe confiança e contrasta com abatimento de Hamilton É voz corrente na Fórmula 1 que Lewis Hamilton é psicologicamente bem mais forte do que Nico Rosberg. O inglês, inclusive, já usou várias vezes esse "poder" para minar a confiança do alemão, de quem é companheiro de equipe - mas ambos não morrem de amores um pelo outro. Nas duas últimas temporadas, Hamilton derrubou Rosberg e conquistou dois títulos também por demonstrar uma confiança maior. Mas, pelo menos nesta quinta-feira, em Interlagos, a situação se inverteu. Enquanto o tricampeão aparentava abatimento, o outro piloto da Mercedes parecia uma fortaleza.