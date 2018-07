Sorte brilha para Alonso e espanhol vence na Coreia do Sul

Veja também:

Alonso chegou aos 231 pontos na soma geral do Mundial. Tem 11 pontos de vantagem sobre o australiano Mark Webber, que deixou a corrida após perder o controle de sua Red Bull e rodar. Em terceiro lugar na classificação aparece Hamilton, com 210. Vettel, que foi pole e liderou a prova na Coreia até a volta 45, quando o motor de seu carro explodiu, estacionou nos 206 e ficou em situação complicada.

Para se ter uma ideia dos problemas deste domingo na Coreia do Sul, a corrida começou pra valer somente na volta 18, depois de o safety car deixar a pista. Poucas horas antes da disputa, uma chuva torrencial castigou o circuito. A água trouxe lama para o asfalto e os organizadores tiveram muitas dificuldades para deixar a pista em condições. Fotógrafos de agências internacionais chegaram a encontrar até cobras nos arredores de Yeongam.

Os carros deram a largada na Coreia com a presença do safety car. Contudo, após três voltas a prova foi interrompida. Alonso chegou a declarar no rádio de sua Ferrari que era "a pior pista que ele já havia visto". Depois de 45 minutos de espera, o carro de segurança retornou à pista para ficar mais 15 voltas, quando enfim retornou para os boxes para a "verdadeira largada".

Pole, Vettel pulou na frente. Webber, no entanto, não teve o mesmo desempenho. Na volta 19, o piloto australiano rodou sozinho e viu seu carro tocar no muro de proteção. A Red Bull de Webber (foto) foi para a lama e ainda tirou da corrida o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, que não conseguiu desviar.

Alonso, por pouco, não teve a vida complicada pela Ferrari, quando os mecânicos se atrapalharam na troca do pneu dianteiro direito, na volta 32 - na ocasião, o espanhol chegou a cair para o terceiro lugar, mas conseguiu recuperar a posição ao ultrapassar Hamilton numa das inúmeras entradas do safety car.

Quando todos esperavam pela vitória de Vettel, a sorte sorriu para Alonso. Na volta 45, o motor do carro do alemão explodiu. Alonso passou, agradeceu e venceu a disputa na Coreia do Sul - a quinta vitória do espanhol na temporada.

Rubens Barrichello, da Williams, chegou em sétimo. Bruno Senna ficou em 14.º com a Hispania. Lucas di Grassi, da Virgin, abandonou.

CLASSIFICAÇÃO DO GP DA COREIA DO SUL APÓS 55 VOLTAS

1.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 2h48min20s810

2.º Lewis Hamilton (ING/McLaren) - a 14s999

3.º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - a 30s868

4.º Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - a 39s688

5.º Robert Kubica (POL/Renault) - a 47s734

6.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India) - a 53s571

7.º Rubens Barrichello (BRA/Williams) - a 1min09s257

8.º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) - a 1min17s889

9.º Nick Heidfeld (ALE/Sauber) - a 1min20s107

10.º Nico Hülkenberg (ALE/Williams) - a 1min20s851

11.º Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) - a 1min24s146

12.º Jenson Button (ING/McLaren) - a 1min29s939

13.º Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) - a uma volta

14.º Bruno Senna (BRA/Hispania) - a duas voltas

15.º Sakon Yamamoto (JAP/Hispania) - a duas voltas

NÃO COMPLETARAM

Arian Sutil (ALE/Force India)

Sebastian Vettel (ALE/Red Bull)

Vitaly Petrov (RUS/Renault)

Timo Glock (ALE/Virgin)

Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso)

Jarno Trulli (ITA/Lotus)

Lucas Di Grassi (BRA/Virgin)

Mark Webber (AUS/Red Bull)

Atualizado às 07h39 para acréscimo de informação

Nico Rosberg (ALE/Mercedes)