Spies lidera 2º dia de testes da MotoGP em Sepang

SEPANG - O norte-americano Ben Spies foi o piloto mais rápido no segundo dia de testes coletivos da pré-temporada da MotoGP no circuito de Sepang, na Malásia. A atividade desta quarta-feira também foi marcada pela chuva, que afetou o desempenho dos pilotos na atividade, e pela ausência dos pilotos da Honda.

O treino da manhã foi agitado, com os pilotos melhorando seus tempos em comparação com as atividades de terça-feira, principalmente por conta da temperatura mais amena. Porém, a forte chuva que atingiu Sepang atrapalhou o treino, com poucos pilotos se arriscando no circuito malaio no período da tarde.

Ainda com a pista seca, Spies registrou o melhor tempo da quarta-feira e dos dois dias de testes, com 2min01s285. O piloto norte-americano, que deu 35 voltas, foi seguido de perto pelo espanhol Jorge Lorenzo, também da Yamaha, que foi o segundo mais rápido, apenas 8 milésimos de segundo mais lento do que o líder, com o tempo de 2min01s293.

O italiano Andrea Dovizioso, da Yamaha Tech 3, terminou a quarta-feira na terceira colocação, com 2min01s522. Ele foi seguido pelo inglês Cal Crutchlow, seu companheiro de equipe, que ficou em terceiro lugar, com 2min01s695. O norte-americano Nicky Hayden foi o piloto mais rápido após as motos da Yamaha. Com sua Ducati, ele ficou na quinta colocação, com 2min01s748.

O espanhol Héctor Barberá, da Pramac Ducati, foi o último piloto a registrar uma volta em menos de 2min02, com o tempo de 2min01s989, em sexto lugar, à frente do italiano Valentino Rossi, da Ducati.

A Honda não treinou nesta quarta-feira após descobrir um problema no motor da moto utilizada pelo espanhol Dani Pedrosa nos testes de terça. A equipe, porém, voltará a treinar na quinta-feira, no último dia de atividades em Sepang. A temporada 2012 da MotoGP começa no dia 8 de abril, em Doha, no Catar.

Confira a classificação dos testes desta quarta-feira no circuito de Sepang:

1º Ben Spies (EUA/Yamaha), 2min01s285, 35 voltas

2º Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 2min01s293, 26

3º Andrea Dovizioso (ITA/Yamaha Tech3), 2min01s522, 18

4º Cal Crutchlow (ING/Yamaha Tech3), 2min01s695, 22

5º Nicky Hayden (EUA/Ducati), 2min01s748, 39

6º Héctor Barberá (ESP/Pramac Ducati), 2min01s989, 26

7º Valentino Rossi (ITA/Ducati), 2min02s130, 18

8º Franco Battaini (ITA/AB Ducati), 2min03s566, 20

9º Colin Edwards (EUA/Forward), 2min05s816, 14

10º Iván Silva (ESP/Avintia), 2min07s532, 39

11º Yonny Hernández (COL/Avintia), 2min08s213, 26