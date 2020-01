SporTV não renova contrato para transmitir MotoGP em 2020

O SporTV não renovou os direitos para transmitir o Mundial de Motovelocidade em 2020. Com isso, a emissora decidiu dispensar o narrador Guto Nejaim e o comentarista Fausto Macieira.

LEIA TAMBÉM > Caminhões com carga de carne viram alvo do crime organizado após alta de preços

A temporada de 2020 da MotoGP tem início no dia 8 de março. O SporTV ainda não descarta transmitir a categoria neste ano. A Dorna, entidade que cuida da categoria, negocia com outras emissoras.

O SporTV transmitia MotoGP, Moto2 e Moto3, além dos treinos. Era a única emissora no Brasil que transmitia o Mundial de Motovelocidade. As negociações para renovar o contrato para esta temporada teve início no segundo semestre de 2019, mas ainda não houve acordo.

Com a demissão do narrador Guto Nejaim e do comentarista Fausto Macieira, é improvável que o SporTV renove o contrato para 2020. Eles faziam dupla de transmissão na emissora há dez anos.