Stéphane Peterhansel fica perto do sexto título do Rali Dacar

O francês Stéphane Peterhansel é mesmo um cara de sorte no Rali Dacar, o mais tradicional do mundo. Dois dias depois de ver o compatriota Sebastien Loeb, então líder, ter problemas mecânicos e ficar muito para trás, nesta quarta-feira foi a vez de o espanhol Carlos Sainz ter sérias avarias em seu carro, durante a realização da 10.ª etapa - entre as cidades argentinas de Belén e La Rioja -, e deixar a liderança da classificação geral nas mãos de Peterhansel, agora perto de seu sexto título.

Sainz e seu navegador Lucas Cruz tiveram problemas na caixa de câmbio e no motor de seu Peugeot perto do final da etapa desta quarta-feira e praticamente abandonaram o rali. Com isso, o caminho ficou aberto para a parceria francesa de Peterhansel e o navegador Jean-Paul Cottret, que completou o trajeto cronometrado em 3h58min32s.

Na classificação geral, Peterhansel e Cottret estão à frente com o tempo de 32h44min59s, com exatamente uma hora de vantagem para os segundos colocados, o catariano Nasser Al-Attiyah e o francês Matthieu Baumel, atuais campeões e que nesta quarta-feira ficaram em 14.º lugar.

Entre as motos, o eslovaco Stefan Svitko venceu a etapa nesta quarta-feira, mas ainda está distante do líder da classificação geral, o australiano Toby Price, que ficou em terceiro lugar. Svitko completou o trecho cronometrado de 278 quilômetros em 3h47min23s. A segunda posição ficou com o argentino Kevin Benavides, que cruzou a linha de chegada 2min54s depois.

Price encerrou a especial com 5min47s de desvantagem para o eslovaco, mas ainda tem uma vantagem de 23min12s para Svitko, faltando apenas três dias de disputas para a definição do rali.