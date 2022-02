Stock Car abre temporada com volta da Corrida de Duplas e grandes nomes do automobilismo

Com o retorno da Corrida de Duplas depois de quatro anos, a temporada da Stock Car 2022 terá início neste domingo, dia 13, em Interlagos. A etapa de abertura terá competidores de idades variando entre 18 e 50 anos e com passagens por categorias como Fórmula 1, Indy, Mundial de Endurance, Fórmula E, Nascar, Fórmula 2 e Fórmula 3. Por causa da covid-19, o público não estará presente no autódromo paulista para a estreia.

Com os treinos de classificação programados para ocorrer na tarde deste sábado, a temporada 2022 da Stock Car será aberta com uma etapa especial. Sem ser realizada desde 2018, a Corrida de Duplas abrirá o ano da categoria e contará com a participação de 31 parcerias.

Gabriel Casagrande, atual campeão da categoria, iniciará a temporada correndo com Gabriel Robe, que ficou com o título da Stock em 2017. Já o pentacampeão Cacá Bueno terá como companheiro para a prova Felipe Fraga, que com o título conquistado em 2016 é o mais jovem campeão da história da categoria.

Símbolos do automobilismo brasileiro por suas carreiras na Fórmula 1, Rubens Barrichello e Felipe Massa também estarão na Corrida de Duplas neste domingo. Rubinho dividirá o carro com seu filho, Dudu Barrichello, e Massa convocou Timo Glock, piloto com quase dez anos de carreira na maior categoria do automobilismo mundial, para ser seu companheiro. Além dos dois, Tony Kanaan estará competindo com Pietro Fittipaldi; e Nelson Piquet e Pedro Piquet representarão o sobrenome da família nas curvas de Interlagos.

Em 2022, a Stock Car contará com 17 equipes no grid e terá 33 pilotos em sua temporada, com nomes como Cacá Bueno, Gabriel Casagrande, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Tony Kanaan e Nelsinho Piquet. A Stock é a principal categoria do automobilismo do Brasil. E a mais bem organizada também. O Estadão mostrará todas as provas deste ano ao vivo em seu portal, através do streaming de transmissão gerado pelos organizadores. A parceria começou no ano passado e seguirá nesta temporada.

No domingo, a largada da primeira das duas provas da Corrida de Duplas está marcada para 13h55, com duração de 30 minutos + 1 volta. Depois da chegada da primeira disputa, a programação prevê um período de 5 minutos para troca dos pilotos antes dos preparativos para a largada da segunda prova, a partir de 14h50, também com duração de 30 minutos +1 volta.

A temporada de 2022

Assim como ocorreu em 2021, a temporada de 2022 da Stock Car será composta de 12 etapas entre os meses de fevereiro e novembro. Neste ano, a maior categoria do automobilismo brasileiro irá passar por seis cidades, de quatro Estados e mais o Distrito Federal.

Os pilotos terão duas corridas em cada uma das etapas e somarão pontos para definir o título individual e por equipes. Uma diferença do regulamento de 2022 para os outros anos é que, a partir desta temporada, todos os pilotos que quiserem entrar na Stock Car vão precisar ter passado pela Stock Series, a divisão de acesso da categoria.

A presença do público, que não acontecerá na etapa de abertura neste domingo em Interlagos, será definida de acordo com a situação da pandemia em cada uma das cidades que receberão as corridas. "Desde o início da pandemia, a Stock tem sido exemplar em termos de adoção de protocolos de segurança sanitária. Por isso, achamos que o correto é abrir mão das arquibancadas. Neste momento, precisamos fazer escolhas e a saúde é o maior bem de todos", comunicou Fernando Julianelli, diretor-executivo da categoria.

Confira as datas das etapas de 2022 da Stock Car

1ª etapa - 13/02 – Interlagos – Corrida de duplas

2ª etapa - 20/03 – Goiânia

3ª etapa - 10/04 – Rio de Janeiro

4ª etapa - 15/05 – Mogi Guaçu (SP)

5ª e 6ª etapas - 02 e 03/07 – Brasília

7ª etapa - 31/07 – Interlagos

8ª etapa - 04/09 – Rio Grande do Sul

9ª etapa - 25/09 – Mogi Guaçu (SP)

10ª e 11ª etapas – 22 e 23/10 – Goiânia

12ª etapa - 20/11 – Brasília