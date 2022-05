Stock Car acelera no mundo virtual com campeonato de eSports em três categorias

A Stock Car terá o seu primeiro campeonato virtual. A temporada será disputada no iRacing, maior plataforma de simuladores do mundo, e realizada em parceria com o IRB Esports, especialista na organização deste tipo de competição. O E-Stock será composto por três categorias, com um total de 36 etapas, transmissão ao vivo e um calendário de 72 corridas. A temporada contará com a participação de 120 pilotos, contando profissionais de automobilismo real e do universo dos eSports. O cronograma oficial tem início em junho. As finais estão agendadas para novembro.

Na categoria E-Stock Pro Series, são elegíveis pilotos profissionais do automobilismo real nacional ou do exterior, com participação regular ou convidados pela organização da E-Stock. Já na categoria Virtual Pro e na Virtual Am, serão três os critérios de seleção: histórico do iRating (método de classificação do piloto na plataforma), o iRating atual e, quando aplicável, o retrospecto nos campeonatos do IRB Esports.

Cada uma das categorias terá grid com capacidade para 40 carros, totalizando 120 pilotos inscritos. Entretanto, para ser elegível o competidor terá de participar de seletivas, que começam nesta sexta-feira e vão até 6 de junho.

Os carros utilizados serão os mesmos da Stock Car nas pistas reais: Toyota Corolla e Chevrolet Cruze, ambos equipados com motor V8 e 550 cv de potência. Da mesma forma, os modelos virtuais no iRacing serão equipados com o push-to-pass, o famoso botão de ultrapassagem que eleva a potência do motor por um período de tempo que varia de acordo com a pista. Cada competidor poderá acionar o push em até seis vezes por corrida. Após o acionamento, o piloto terá de aguardar dois minutos até que o dispositivo seja habilitado novamente.

"O mundo do automobilismo virtual é uma vertente importante para o esporte real, porque reúne uma enorme nova geração de fãs das corridas. Este campeonato é um projeto que faz a ponte entre os dois universos, que dessa forma se completam e ampliam", afirmou Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car. "Com essa iniciativa, queremos dar ao fã do real e do virtual mais oportunidades de curtir e experimentar o que a Stock Car pode oferecer: emoção e adrenalina em um ambiente de competição saudável. Patrocinadores e pilotos também terão mais exposição e interação com os fãs do esporte, gerando novas oportunidades para todos."

Formato inspirado em competições profissionais - como forma de aproximar ainda mais o ambiente virtual do real, as etapas da E-Stock 2022 terão, nas suas três categorias, formato bastante parecido com o da Stock. Cada campeonato será composto de 12 etapas, com duas corridas cada no mesmo dia, num total de 24 provas por categoria, ou 72 no total.

Cada etapa do campeonato será composta de uma sessão classificatória de 15 minutos, que vai definir o grid da Corrida 1. As duas provas de cada etapa terão 30 minutos. Assim como acontece na Stock real, o grid da Corrida 2 será formado pelo resultado da Corrida 1, mas com os dez primeiros em posições invertidas.

Confira o calendário

E-Stock Pro Series 2022

1 - 22/06 - Spa-Francorchamps

2 - 29/06 - Ímola

3 - 03/08 - Barcelona

4 - 10/08 - Hockenheim

5 - 17/08 - Silverstone

6 - 24/08 - Daytona Road

7 - 31/08 - Suzuka

8 - 14/09 - Watkins Glen

9 - 28/09 - Road America

10 - 05/10 - Red Bull Ring

11 - 09/11 - Nürburgring

12 - 12/11 - Interlagos

E-Stock Pro Virtual Pro 2022

1 - 20/06 - Spa-Francorchamps

2 - 09/07 - Ímola

3 - 18/07 - Barcelona

4 - 01/08 - Hockenheim

5 - 15/08 - Silverstone

6 - 29/08 - Daytona Road

7 - 12/09 - Suzuka

8 - 17/09 - Watkins Glen

9 - 01/10 - Road America

10 - 10/10 - Red Bull Ring

11 - 29/10 - Nürburgring

12 - 14/11 - Interlagos

E-Stock Virtual Am 2022