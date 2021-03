Stock Car adia em um mês início da temporada por piora nos índices da pandemia

A pioria na pandemia do novo coronavírus causou mais um adiamento no esporte brasileiro. Devido ao aumento no número de casos na região de Porto Alegre, a estreia da temporada 2021 da Stock Car foi adiada em praticamente um mês. Anteriormente prevista para 28 de março, no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, agora a abertura será em Londrina, no dia 25 de abril.

No calendário da categoria estão agendadas dez provas ao longo do ano, duas delas, no entanto, continuam sem local definido, podendo inclusive abrigar a corrida no Velopark. A previsão é de que o campeonato termine no dia 12 de dezembro. O adiamento também afetará a Stock Light.

"Nosso maior bem é a saúde de todos. Estávamos 100% preparados para iniciar a tão esperada abertura da temporada 2021 da Stock Car e Stock Light, mas o bom senso e segurança nos fizeram optar pelo adiamento", disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar.

A temporada 2021 contará com a participação de pilotos brasileiros que têm passagens marcantes por grandes categorias do automobilismo mundial, como Fórmula 1 e Fórmula Indy. Entre eles Rubens Barrichello, Felipe Massa, Nelsinho Piquet e Tony Kanaan.

A disputa em 2020 já havia sido afetada pela pandemia. A primeira das doze provas foi disputada apenas em 26 de julho, com corridas nos estados de São Paulo, Goiás e Paraná. O paulista Ricardo Maurício terminou com o título, vencendo três etapas.