Stock Car anuncia grande final em Interlagos com 100% da capacidade de público

A Stock Car anunciou, nesta terça-feira, que a grande final da competição neste ano será disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 12 de dezembro. Dentre as novidades, destacam-se a presença de recorde de 300 carros e a liberação total de público nas arquibancadas.

Esta será a primeira vez que uma prova da Stock Car terá a presença de torcedores nas tribunas. Isso acontece porque no dia 1º de novembro houve flexibilização do Plano São Paulo, criado com base nas medidas sanitárias preventivas para a covid-19. Esta será a 12ª etapa da Stock Car Pro Series.

Outra novidade será o nome do evento: Super Final BRB, que carrega consigo a abreviação do banco de Brasília, um dos maiores apoiadores do automobilismo no País. "é mais uma amostra do compromisso do banco com o nosso esporte. Com o apoio deles, vamos fazer uma Super Final inesquecível", declarou Fernando Julianelli, CEO da Vicar, em comunicado oficial.

"O final de semana irá incluir provas diurnas e noturnas, então vamos oferecer uma programação para atender aos fãs de todos os tipos de automobilismo de pista", completou Claudio Vieira, presidente do Interlagos Motor Clube. A iniciativa é uma parceria com a Federação de Automobilismo de São Paulo (Fasp).