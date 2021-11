Stock Car chega à penúltima etapa com 9 pilotos na briga pelo título

A 11ª etapa da Stock Car Pro Series 2021, em Santa Cruz do Sul neste domingo, 21, promete acirrar ainda mais a disputa pelo título da temporada. Até aqui, nove pilotos têm chances matemáticas de conquistar a glória da maior categoria do automobilismo nacional, mas nem todos podem chegar com possibilidades na grande final no Autódromo de Interlagos, dia 12 de dezembro.

As duas últimas etapas concederão, somadas, um total de 112 pontos. As contas para o título levam em consideração a regra que obriga o descarte dos quatro piores resultados da temporada, que deve ser aplicada após a prova gaúcha. As muitas possibilidades e combinações de resultado tendem a colocar nas mãos dos quatro líderes as maiores chances de título.

O jovem paranaense Gabriel Casagrande vem sendo uma das sensações da temporada e lidera tanto considerando a pontuação total (309) quanto após descartes (302). O piloto largará em 5º lugar neste domingo, após dominar os treinos, mas errar na volta decisiva da classificatória.

Seguindo o líder no campeonato, vem o tricampeão Daniel Serra, seu mais direto rival na briga pelo título, totalizando 296 pontos totais e 283 com descartes. Serra, inclusive, larga uma posição à frente de Casagrande em busca de cortar a vantagem da ponta da temporada antes da final.

“Perto do que foram os treinos houve uma evolução do carro. Eu só tinha dado quatro voltas rápidas antes da classificação, então, era difícil saber o que iria acontecer”, disse o tricampeão ao comentar seu desempenho no treino classificatório deste sábado, 21.

Em terceiro no geral, mas em situação complicada após o treino que definiu o grid - ele largará em 20º após péssimo resultado-, vem Ricardo Zonta, somando 251 pontos tanto na soma geral quanto quando desconsiderando seus piores resultados.

Rubens Barrichello é o quarto colocado, também com 251 pontos, mas sua soma cai para 249 após os descartes, mas conta com toda sua experiência tanto no cenário nacional quanto internacional para chegar a Interlagos, pista que conhece bem, com condições de título. O ex-Fórmula 1 largará em 8º na prova deste sábado.

O Estadão transmite todas as emoções da 11ª etapa e penúltima da Stock Car Pro Series 2021, que acontece em Santa Cruz do Sul (RS) neste domingo, 21, às 13h30.

Confira a classificação do Campeonato:

Piloto / Pontuação total / Com descartes

1º - Gabriel Casagrande – 309 (302)

2º - Daniel Serra – 296 (283)

3º - Ricardo Zonta – 251 (251)

4º - Rubens Barrichello – 251 (249)

5º - Ricardo Maurício – 243 (243)

6º - Cesar Ramos – 240 (240)

7º - Thiago Camilo – 236 (236)

8º - Átila Abreu – 213 (213)

9º - Allam Khodair – 204 (204)

10º - Diego Nunes – 194 (194)

11º - Bruno Baptista – 184 (184)

12º - Denis Navarro – 181 (181)

13º - Guilherme Salas – 179 (179)

14º - Marcos Gomes – 178 (178)

15º - Rafael Suzuki – 165 (165)

16º - Gaetano di Mauro – 153 (153)

17º - Cacá Bueno – 148 (148)

18º - Julio Campos – 141 (141)

19º - Galid Osman – 97 (97)

20º - Lucas Foresti – 97 (97)

Confira o grid de largada da 11ª etapa da Stock Car 2021, em Santa Cruz do Sul (RS):

1 - Thiago Camilo

2 - Julio Campos

3 - Allam Khodair

4 - Daniel Serra

5 - Gabriel Casagrande

6 - Ricardo Maurício

7 - Diego Nunes

8 - Rubens Barrichello

9 - Galid Osman

10 - Guga Lima

11 - Lucas Foresti

12 - Pedro Cardoso

13 - Denis Navarro

14 - Cesar Ramos

15 - Felipe Massa

16 - Átila Abreu

17 - Guilherme Salas

18 - Cacá Bueno

19 - Matias Rossi

20 - Ricardo Zonta

21 - Felipe Lapenna

22 - Sergio Jimenez

23 - Marcos Gomes

24 - Rafael Suzuki

25 - Gaetano Di Mauro

26 - Christian Hahn

27 - Bruno Baptista

28 - Beto Monteiro

29 - Tony Kanaan

30 - Valdeno Brito

31 - Gustavo Frigotto