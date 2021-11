Stock Car chega à penúltima etapa do ano com índice de competitividade altíssimo

A Stock Car Pro Series está em seus momentos decisivos da temporada 2021. Neste fim de semana, 20 e 21 de novembro, acontece a 11ª e penúltima etapa do campeonato em Santa Cruz do Sul (RS). O Estadão transmite ao vivo o treino classificatório deste sábado, 20, às 15h30, e as emoções das corridas do domingo, 21, a partir de 13h30.

A emoção de uma reta final de campeonato vem somada a um dado divulgado pela Stock Car, que mostra o alto nível de competitividade entre os pilotos da categoria no chamado ‘momento premium’, quando entram para tentar a pole position.

Pneus novos, carro em sua configuração mais veloz, peso no limite mínimo, carga aerodinâmica ajustada para “fazer voar”, e o piloto em máxima concentração, sabendo que chegou a hora de entregar sua melhor performance. É nesse momento que o nível tem se mostrado espetacular.

O índice que contabiliza a média de carros classificados em menos de um segundo no Q1, a fase do classificatório em que todos tentam simultaneamente cravar voltas rápidas, registra uma média de 26 competidores em tempo médio de 0s844, até a 10ª etapa, disputada em outubro no Autódromo Velocitta (SP).

É como se cada um desses 26 carros cruzasse a linha de chegada a cada 0s032, marca que coloca a categoria entre as mais exigentes do mundo em termos de precisão e qualidade da pilotagem. Neste quesito, Curitiba (7ª etapa, com 29 carros), e também Cascavel (5ª etapa), além das duas etapas de Goiânia (8ª e 9ª), registraram as marcas mais impressionantes, com 29 carros em menos de um segundo na capital paranaense e 28 nas demais.

É nesse clima, no qual se demanda “pelo menos” a perfeição, que a Stock Car começa a decidir, no próximo domingo (21), em Santa Cruz do Sul (RS), os pilotos que chegarão com chances de serem campeões à Super Final de Interlagos, dia 12 de dezembro.

As duas últimas etapas concederão, somadas, um total de 112 pontos. As contas para o título levam em consideração a regra que obriga o descarte dos quatro piores resultados da temporada, que deve ser aplicada após a prova gaúcha. Matematicamente, possuem chances os nove primeiros colocados. Mas as muitas possibilidades e combinações de resultado tendem a colocar nas mãos dos quatro líderes as maiores chances de título.

O jovem paranaense Gabriel Casagrande vem sendo uma das sensações da temporada e lidera tanto considerando a pontuação total (309) quanto após descartes (302). “A expectativa é melhor impossível, vamos tentar fazer mais um final de semana muito bom e tentar pelo menos manter a diferença para o segundo colocado para ir firme e forte para a final”, disse o líder.

O tricampeão Daniel Serra é seu mais direto rival na briga pelo título, totalizando 296 pontos totais e 283 com descartes. Ricardo Zonta está em terceiro, somando 251 pontos tanto na soma geral quanto desconsiderando seus piores resultados. Rubens Barrichello é o quarto colocado, também com 251 pontos, soma que cai para 249 após descartes.

Classificação do Campeonato

Piloto / Pontuação total / Com descartes

1º - Gabriel Casagrande – 309 (302)

2º - Daniel Serra – 296 (283)

3º - Ricardo Zonta – 251 (251)

4º - Rubens Barrichello – 251 (249)

5º - Ricardo Maurício – 243 (243)

6º - Cesar Ramos – 240 (240)

7º - Thiago Camilo – 236 (236)

8º - Átila Abreu – 213 (213)

9º - Allam Khodair – 204 (204)

10º - Diego Nunes – 194 (194)

11º - Bruno Baptista – 184 (184)

12º - Denis Navarro – 181 (181)

13º - Guilherme Salas – 179 (179)

14º - Marcos Gomes – 178 (178)

15º - Rafael Suzuki – 165 (165)

16º - Gaetano di Mauro – 153 (153)

17º - Cacá Bueno – 148 (148)

18º - Julio Campos – 141 (141)

19º - Galid Osman – 97 (97)

20º - Lucas Foresti – 97 (97)

Programação da 11ª etapa da Stock Car Pro Series 2021

Sábado, 20

08h00 - 08h10 – shakedown

09h10 - 10h20 – 1º treino livre

12h10 - 13h25 – 2º treino livre

15h30 - 16h15 – treino de classificação - Transmissão do Estadão

Domingo, 21

13h40 - Corrida 01 (30min + 1 volta) - Transmissão do Estadão

14h18 - Corrida 02 (30min + 1 volta) - Transmissão do Estadão