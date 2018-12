Stock Car começa fim de semana de definição de novo bicampeão

A parte final da disputa para ser o novo bicampeão da Stock Car começa nesta sexta-feira, com os treinos livres, em Interlagos. O líder da temporada, Daniel Serra, tenta defender a vantagem contra o adversário direto, Felipe Fraga, no tira-teimas entre os dois últimos campeões da categoria.

Na corrida do domingo, às 11h, Serra precisa de um quarto lugar para ganhar a temporada pelo segundo ano seguido. Fraga repetirá o feito de 2016 e sairá campeão se vencer e o rival terminar no máximo na quinta colocação. Nesta quarta-feira os dois protagonizaram uma espécie de prévia da disputa, ao brincarem com o público em simulador em um shopping de São Paulo e depois posarem lado a lado para fotos na reta principal do Autódromo de Interlagos.

Como a prova final tem pontuação dobrada, expõe o líder da Stock Car a um risco maior de perder o título. "A gente tem que ficar em alerta. Não estamos tão confortáveis por ter a vantagem. Mas temos a experiência de já ter decidido o título no ano passado", afirmou Serra, de 34 anos.

O piloto começou a temporada com duas vitórias nas cinco primeiras corridas, para depois ver Fraga reagir e encostar na classificação. O líder do campeonato terá de perto o apoio do pai, Chico Serra, tricampeão da categoria. "Ele vai acompanhar os treinos e deve estar um pouco nervoso. Ele sempre comenta que é mais fácil guiar do que ficar na torcida", disse.

Seu adversário é o piloto mais jovem da categoria. Aos 23 anos, Fraga afirma que por ter reagido na metade final da temporada e chegar à corrida final no segundo lugar, não se sente na obrigação de deixar Interlagos como bicampeão. "A pressão está toda em cima do Daniel. Ele liderou o ano inteiro, chegou a ter 50 pontos de vantagem. Estou só no meu quarto ano de Stock Car e me sinto feliz pelo desempenho", disse.