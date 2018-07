Stock Car confirma calendário de 2013 com 12 etapas A Stock Car confirmou, por meio de seu site oficial, nesta quinta-feira, o calendário da temporada de 2013 da categoria. O próximo ano prevê a realização de 12 provas, sendo que a primeira e a última serão no circuito de Interlagos, em São Paulo, palco da Corrida do Milhão, na disputa que fechará a próxima edição do campeonato.