Stock Car confirma equilíbrio na atual temporada em etapa no Autódromo Velocitta

Quarta etapa e quarto pole position diferente. Essa é a temporada de 2022 da Stock Car. Depois de Gabriel Casagrande (São Paulo), Rubens Barrichello (Goiânia) e Daniel Serra (Rio de Janeiro), agora é a vez de Ricardo Zonta largar em primeiro, na etapa disputada no autódromo Velocitta. A alternância nas provas é um dos elementos que comprovam o equilíbrio entre as equipes e pilotos na temporada.

Na prova disputada no Velocitta, Ricardo Zonta, que não vinha tão bem na temporada como um todo, surpreendeu com um bom rendimento e ficou com a pole position. Depois de ter conseguido um bom resultado na pista no último ano, Zonta usou a experiência ao deixar tudo que poderia para a reta final da classificação e cravou o melhor tempo. Com isso, o piloto soma um ponto a mais na classificação geral da temporada.

Leia Também Ricardo Zonta usa a experiência, é o mais rápido e larga na pole position na etapa da Stock Car

“Essa pole significa muito para mim e para a equipe, é o resultado de tudo que fizemos para melhorar o carro. Com a perspectiva de chuva para amanhã, será muito importante largar na frente. Temos um carro muito equilibrado e isso faz muita diferença”, disse Ricardo Zonta.

A prova disputada neste domingo em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, marca o fim do primeiro terço da temporada de 2022. Até o momento, Rubens Barrichello é o maior vencedor do ano, com duas vitórias na etapa de Goiânia. Além de Rubinho, Gabriel Casagrande, Daniel Serra e Ricardo Maurício têm uma vitória cada. A segunda corrida da etapa de abertura da temporada, realizada em Interlagos, foi vencida por um piloto convidado.

LÍDERES FICAM PARA TRÁS

Primeiros colocados da atual temporada e separados por apenas um ponto, Daniel Serra e Gabriel Casagrande acabaram ficando mais para trás no treino classificatório. Carregando o lastro de sucesso de 30 kg a mais, por ser líder do campeonato neste momento, Serra não se encontrou em nenhum treino na pista e começa a primeira corrida deste domingo na 14ª posição. Já Casagrande, que correrá com 25 kg de lastro, larga na sexta posição.

A quarta etapa da Stock Car 2022 acontece neste domingo no autódromo Velocitta a partir das 13h40. A Stock Car é transmitida ao vivo pelas mídias do Estadão, Band, canais SporTV, mídias oficiais da categoria (YouTube, Facebook e TikTok), Motorsport.TV, Twitch da Tribo do Gaules e site da Revista Capital Econômico.

Confira o grid de largada no Velocitta: