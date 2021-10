Stock Car: Guilherme Salas surpreende, faz o melhor tempo e larga na pole position da 10ª etapa

O treino classificatório da 10ª etapa da Stock Car 2021 foi marcado pelo equilíbrio e pela surpresa. Guilherme Salas, apenas o 17º colocado no campeonato, fez a melhor volta e largará na pole position neste domingo, dia 24. Ricardo Zonta, que ficou 8 milésimos atrás, fez a segunda melhor marca e fechará a primeira fila do grid. A prova está marcada para as 13h, com transmissão ao vivo pelo site do Estadão.

O piloto da KTF Racing teve um treino classificatório iluminado. Fez voltas boas consistentemente para se garantir no Q2 com o quinto melhor tempo. Depois, no Q3, o piloto ficou com a quarta volta mais rápida, antes de marcar 1.31.702min e conseguir a primeira posição na largada da primeira corrida em Mogi Guaçu (SP).

Leia Também Stock Car se une a startup para neutralizar emissões de carbono nas corridas da categoria

Dos postulantes ao título, o líder Gabriel Casagrande conseguiu chegar ao Q3, mas não fez boas voltas na etapa para brigar pela pole. Ele vai largar em 5º. Daniel Serra, que vem logo atrás na classificação geral da Stock, não conseguiu passar do Q2, assim como o terceiro colocado na temporada, Rubens Barrichello. Os pilotos vção sair em 8º e 13º, respectivamente.

Ricardo Maurício, que vem de uma etapa perfeita em Goiânia, até pareceu estar em dia de muita concentração para dar sequência aos bons resultados quando terminou o Q1 com o melhor tempo entre os rivais. Mas o tricampeão da categoria não conseguiu manter o nível das voltas no Q2 e assim não passou para a última etapa da classificação. Ele ficou com a 10ª posição no grid para esse domingo.

Como foi o treino de classificação

Q1

O Q1 da classificação deste sábado foi marcado pelo equilíbrio, com mais de dez pilotos correndo dentro de uma diferença de 1 segundo. Com a disputa acirrada, voltas ruins em sequência podiam acabar com o sonho do Q2. E foi o que aconteceu com Átila Abreu, 7º colocado no campeonato, que não conseguiu encaixar boas voltas e foi eliminado, largando apenas na 19ª posição na corrida 1 no Velocitta.

Daniel Serra e Rubinho Barrichello também não conseguiram confirmar a boa fase na tempotada da Stock, ocupando as primeiras posições do campeonato, e fizeram apenas o 13º e 14º tempo. Ainda assim, eles conseguiram passar ao Q2 ao ficarem entre os 15 classificados. Ricardinho Maurício, logo na sua segunda volta, fez o melhor tempo do Q1, e parecia estar em mais um dia bom para repetir a pole da última etapa em Goiânia. Mas só parecia mesmo.

Q2

O equilíbrio permaneceu na segunda parte da classificação, e o atual campeão da Stock Car, Ricardo Maurício, sentiu o peso dos tempos muito parecidos ao não repetir suas retomadas. Assim, ele ficou fora do Q3. Foi apenas o 10º colocado no grid. Enquanto isso, seu companheiro de equipe e vice-líder do campeonato, Daniel Serra, até chegou a melhorar o desempenho do Q1, mas não conseguiu passar à fase final do treino classificatório, carimbando a 8ª colocação na largada.

Terceiro colocado da Stock Car, Barrichello repetiu o desempenho ruim do Q1 e largará em 13º. O ex-F-1 Felipe Massa, que não vem bem no campeonato, conseguiu boas voltas, mas acabou ficando fora do Q3 e largará em 7º. O piloto Thiago Camilo fez o melhor tempo da segunda etapa da classificação e entrou no Q3 ao lado de Guilherme Salas, Ricardo Zonta, César Ramos, Gabriel Casagrande e Diego Nunes.

Q3

A fase decisiva da disputa pela pole cravou a surpresa do dia. Guilherme Salas, que vinha fazendo treino consistente e avançou ao Q3 com o quarto melhor tempo, fez a melhor volta da tomada de tempo, com 1.31.702min e, desta forma, assegurou a pole position. Nem mesmo os experientes Ricardo Zonta, Thiago Camilo, César Ramos e até o líder do campeonato, Gabriel Casagrande, conseguiram fazer frente ao jovem piloto de 25 anos, que festejou sua primeira pole na temporada.

Zonta ficou com o segundo tempo apenas 8 milésimos de segundo atrás, fechando a primeira fila ao lado de Salas, enquanto a segunda fila será formada por Ramos, quinto colocado no campeonato, e Thiago Camilo. Casagrande larga na terceira fileira, a 5ª posição, ao lado de Diego Nunes que partirá da 6ª.

Confira o grid da 10ª etapa da Stock Car 2021

1º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – 1min31s702

2º – Ricardo Zonta (RCM Motorsports/Toyota Corolla) – 1min31s710

3º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – 1min31s747

4º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – 1min31s805

5º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) – 1min31s949

6º – Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – 1min31s963

7º – Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) – 1min31s861

8º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – 1min31s894

9º – Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) – 1min31s896

10º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – 1min31s913

11º – Pedro Cardoso (KTF Racing/Chevrolet Cruze) – 1min31s971

12º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – 1min32s072

13º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) – 1min32s284

14º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – 1min32s569

15º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – 1min36s924

16º – Lucas Foresti (KTF Sport/Chevrolet Cruze) – 1min31s801

17º – Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – 1min31s811

18º – Matías Rossi (Full Time Sports/Toyota Corolla) – 1min31s829

19º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – 1min31s833

20º – Gaetano Di Mauro (KTF Racing/Chevrolet Cruze) – 1min31s833

21º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – 1min31s868

22º – Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – 1min31s917

23º – Felipe Lapenna (Hot Car/Chevrolet Cruze) – 1min31s967

24º – Christian Hahn (Blau Motorsport II/Chevrolet Cruze) – 1min32s011

25º – Guga Lima (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) – 1min32s018

26º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – 1min32s055

27º – Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – 1min32s499

28º – Beto Monteiro (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – 1min32s052

29º – Danilo Dirani (Scuderia CJ/Toyota Corolla) – 1min33s295

30º – Gustavo Frigotto (RKL/Chevrolet Cruze) – 1min33s708

31º – Tuka Antoniazi (Hot Car/Chevrolet Cruze) – 1min34s005