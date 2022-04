Stock Car no Aeroporto do Galeão faz 11 pilotos correrem pela primeira vez no Rio de Janeiro

O retorno da Stock Car para o Rio de Janeiro com a terceira etapa da temporada 2022 sendo disputada no Aeroporto do Galeão é também a estreia de quase um terço do grid da corrida em solo carioca. Neste domingo (10) quando os motores foram ligados, 11 dos 34 pilotos estarão debutando na cidade.

Por conta da demolição do já lendário autódromo de Jacarepaguá, em 2012, para a construção de arenas dos Jogos Olímpicos de 2016, o Rio de Janeiro parou de receber etapas da Stock Car e de outras categorias do automobilismo. Com isso, a “nova geração” acabou perdendo a oportunidade de correr em solo carioca.

Desta forma, a etapa de domingo da Stock Car será a primeira vez de Felipe Baptista, Gianluca Petecof, Pedro Cardoso, Bruno Baptista, Gaetano di Mauro, Rodrigo Baptista, Guilherme Salas, Gabriel Casagrande, César Ramos, Matías Rossi e Thiago Vivacqua acelerando de maneira profissional no Rio de Janeiro.

“Comecei no kart, com 15 anos, em 2012, justamente naquele ano em que a maioria das pessoas ligadas ao automobilismo achava um absurdo e criticava os governantes pelo encerramento das atividades do autódromo de Jacarepaguá para abrigar instalações dos Jogos Olímpicos da Rio-2016. Confesso que, naquele momento, nem dei muito valor para o fato em si. Mas, agora, com essa corrida de Stock, no Galeão, eu vejo que se não tivessem terminado com o autódromo, eu provavelmente até poderia ter feito algumas corridas no Rio de Janeiro: talvez, na própria F4 Sul-americana e, com certeza, na Stock Car”, lembra Bruno Baptista.

“Não dá para uma cidade do porte do Rio de Janeiro ficar fora de um calendário de qualquer categoria importante do automobilismo brasileiro ou até sul-americano. É o maior ponto turístico de todo o país, tem a segunda melhor economia e a terceira maior população. Assim, não tenho a menor dúvida de que a etapa deste domingo da Stock será a mais atraente de todas que competi até agora. Ainda mais com a realização inédita de duas corridas numa pista de aviões e dentro de um dos aeroportos comerciais mais movimentados do país”, finaliza Bruno.

Os treinos para o GP Galeão da Stock Car, a terceira etapa da temporada de 2022 da categoria, serão abertos no sábado (9), com duas atividades livres e a classificação. As corridas estão marcadas para o domingo, a partir das 13h20.

Programação do GP Galeão

Domingo, 10 de abril

9h50 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

13h20 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

13h57 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)