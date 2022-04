Stock Car 'invade' a pista do Aeroporto do Galeão, no Rio, para a terceira etapa do calendário

Quase dez anos depois, a Stock Car volta a ter uma etapa no Rio de Janeiro. Neste domingo, dia 10, a maior categoria do automobilismo nacional estará com seus carros no asfalto carioca para a disputa do Grande Prêmio do Galeão, que será disputado no Aeroporto do Galeão com a presença de público. Portanto, não será qualquer asfalto.

A última etapa da Stock Car disputada no Rio aconteceu em julho de 2012, com vitória de Allam Khodair, que ainda faz parte da categoria. Desde a demolição do já lendário autódromo de Jacarepaguá, em 2012, a a construção de arenas dos Jogos Olímpicos de 2016, a ausência da cidade no cenário automobilístico nacional tem sido muito sentida e lamentada pelo público e praticantes do esporte. Segunda maior economia do Brasil, o Rio sempre foi um dos celeiros mais ricos do automobilismo, gerando não apenas grandes campeões, como também equipes de primeira linha.

Pista no Aeroporto

Com características particulares, o novo Circuito Cacá Bueno, batizado em homenagem ao pentacampeão da Stock Car, foi montado no Aeroporto do Galeão Tom Jobim, na capital fluminense. O traçado vai oferecer grandes desafios aos competidores em razão das altas velocidades, da largura da pista e do piso de concreto, original do Aeroporto. Uma parte do complexo é reservada à Stock Car, sem alterar totalmente a rotina do aeroporto.

"A velocidade final vai ser maior que a de Goiânia em razão da somatória de semirretas do trecho chamado Complexo da Gávea, que totaliza 1.550 metros. A tendência é que a velocidade chegue na casa dos 260 km/h com o acionamento do push-to-pass. A ideia é que o traçado do Galeão tenha uma característica semelhante à de um circuito tipo anel externo, como o de Goiânia: de alta velocidade e de maior parte da volta em alta aceleração. A dinâmica da corrida vai depender de como os pilotos vão implementar o ritmo, e isso vamos descobrir a partir do sábado", disse Luis Ernesto, engenheiro responsável pela 'pista' da corrida deste domingo.

Cacá Bueno é um dos mais animados com a prova. "É um grande orgulho ter uma pista com o meu nome. É uma honraria, um reconhecimento do trabalho. E só pude chegar aqui por tudo o que aprendi na minha cidade, começando a competir de kart, de carro e andado por equipes da Stock Car. Sou de uma época em que metade do grid era formado por equipes do Rio. Hoje são apenas seis carros. Eu continuo morando no Rio, meu escritório é no Rio e eu não desisti do Rio", disse.

Mesmo sendo disputada em um aeroporto, a etapa da Stock Car não vai atrapalhar a rotina de pousos e decolagens do Galeão. Para a disputa da etapa, a pista 10/28 do aeroporto será transformada em circuito da categoria. A corrida carioca será a primeira da história a ser disputada em um aeroporto comercial no Brasil.

Por ser uma novidade, a etapa deste domingo traz novos desafios para os pilotos também. A corrida será realizada no concreto, o que pode afetar a relação dos carros com os pneus. "O GP do Galeão trará uma nova experiência para a Pirelli no Brasil, com os pilotos acelerando em uma pista de aeroporto, toda pavimentada em concreto. A perspectiva, se compararmos a uma pista tradicional de asfalto, é que haja menos aquecimento dos pneus, porém nada que interfira de maneira acentuada na aderência. Outro ponto de atenção será a abrasividade do pavimento, que será acompanhado muito de perto pela Pirelli durante todo o final de semana. Por ser um circuito de sentido horário, existe uma grande tendência de que o lado esquerdo dos carros seja o mais afetado pela degradação, com destaque ao pneu traseiro esquerdo", diz Fabio Magliano, gerente de produtos Car e Motorsport da Pirelli para a América Latina.

Relembrando o passado

A pista do Galeão homenageia seis traçados que ajudaram a transformar o Rio de Janeiro em palco histórico do automobilismo: as Curvas Petrópolis (onde são esperadas muitas ultrapassagens), São Gonçalo, Fundão, Barra (outra protagonista importante por ser a última antes da linha de chegada) e Jacarepaguá (a primeira depois da largada, onde habitualmente há muita ação).

"A importância do Estado todo no automobilismo se mostra até na precocidade das corridas disputadas lá. A primeira foi em 1908, do Rio até Petrópolis, sendo uma das provas pioneiras do nosso automobilismo e já lançando entre os cariocas e fluminenses a semente da velocidade", diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car.

"A estreia e a primeira vitória de Emerson Fittipaldi, nosso primeiro campeão mundial, foi em uma prova de rua do Rio, no Circuito do Fundão, ambas em 1965. No âmbito da Stock Car, nosso maior campeão em atividade, Cacá Bueno, é um carioca da gema. Não consigo descrever a ansiedade de todos nós, da Stock, por esse retorno ao Rio. O próximo domingo será histórico. E, eu garanto, extremamente emocionante", diz Julianelli.

Números do Circuito Cacá Bueno

Extensão da pista: 3.225 metros;

Número de curvas: 7 (6 para a direita e uma para a esquerda);

Trechos de retas: 3;

Extensão das retas: 702 metros (entre as curvas 7 e 1), 1.030 metros (entre curvas 1 e 2), e 520 metros (entre as curvas 3 e 4);

Trecho de aceleração máxima: 1.550 metros (entre as curvas 1 e 4);

Largura da pista: 24 metros na maior parte do trecho e 12 metros na curva 2 e entre curvas 6 e 7;

Blocos de concreto: 200 peças de 4 metros e 2,7 toneladas cada;

Barreiras de pneus: 270 módulos, 420 metros de extensão, total de 8.200 pneus.

Programação do GP Galeão

Sábado, 9 de abril

8h30 – Stock Series – Shakedown

8h50 – Stock Car – Shakedown

9h10 – Stock Series – 1º Treino – Grupo único

9h55 – Stock Car – 1º Treino – 1º Grupo

10h40 – Stock Car – 1º Treino – 2º Grupo

12h – Stock Series – 2º Treino – Grupo único

12h50 – Stock Car – 2º Treino – 1º Grupo

13h35 – Stock Car – 2º Treino – 2º Grupo

14h40 – Stock Series – Classificação

15h40 – Stock Car – Classificação

17h – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 10 de abril

9h50 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

13h20 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

13h57 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)