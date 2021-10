Stock Car se une a startup para neutralizar emissões de carbono nas corridas da categoria

Em um movimento de modernização e responsabilidade ambiental, a Stock Car Pro Series se uniu à startup Orma Carbon para uma iniciativa que neutraliza as emissões de carbono de todas as corridas da categoria. O acordo visando práticas de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa), cada vez mais cobradas nas instituições, também traz opção aos fãs da modalidade para fazer parte da mudança voltada para a preservação do meio ambiente.

A parceria oferece aos fãs a oportunidade de neutralizar as emissões dos seus próprios veículos por meio de uma ferramenta online no site da parceria.

"Vamos usar os nossos canais para realizar uma campanha de conscientização do público em relação à importância de anular o impacto que seu carro causa no meio ambiente", diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car Pro Series. "Com a plataforma de neutralização de emissões automotivas que estamos disponibilizando, será possível compensar o impacto do seu veículo no meio ambiente de forma rápida, descomplicada e acessível. E, claro, vamos fazer a nossa parte neutralizando os eventos da Stock Car", completa.

No cenário atual, é essencial que as grandes empresas usem seus recursos para contribuir para um futuro mais sustentável. "Orma e Stock Car estão dando juntas um passo importante para a construção de uma economia de baixo carbono, não só pela compensação das emissões da categoria, mas por oferecer a solução mais conveniente para que os amantes do automobilismo também façam sua parte", comenta Fernando Mallmann, CEO da Orma.

A 10ª etapa da Stock Car Pro Series 2021, no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), neste fim de semana, 23 e 24 de outubro, será o primeiro evento da categoria com a neutralização de emissões. Ao neutralizar as emissões de carbono das etapas de forma contínua, a Stock Car Pro Series receberá o selo de Evento Carbono Neutro.

Como neutralizar as emissões do seu veículo

O processo para fazer a compensação das emissões de gases no meio ambiente pode ser feito todo online, acessando o site da parceria. O usuário deve fornecer informações básicas do veículo, como modelo, ano e quilometragem percorrida em um ano para que a plataforma calcule emissões de gases estufa. Depois, é necessário escolher o período que se quer compensar e pagar o valor correspondente ao cálculo final.

Todo o processo é feito de forma imediata, dentro da plataforma, e o valor pago é usado na compra de créditos de carbono gerados por diversos projetos socioambientais selecionados pela Orma. No final, o cliente recebe um certificado personalizado e um adesivo para o carro, para mostrar que está fazendo a sua parte na luta contra as mudanças climáticas e influenciar mais pessoas a aderirem à causa.