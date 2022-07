Segunda parte da temporada da Stock Car começa no autódromo de Interlagos

As disputas na Stock Car estão afunilando e o fim de semana em Interlagos, sétima etapa da categoria, traz duas equipes empatadas: a atual campeã, Chevrolet, e a Toyota. As duas têm seis vitórias até aqui.

A Chevrolet, porém, está na frente das disputas com os pilotos. O líder do campeonato, Daniel Serra (184 pontos), e o segundo colocado, Gabriel Casagrande (173 pontos), são da equipe. O primeiro não disputará as duas corridas deste fim de semana, sendo substituído por Felipe Fraga. Serra defenderá a equipe Iron Lynx nas 24 Horas de Spa-Francorchamps.

"Interlagos tem muitas curvas e boas retas que auxiliam na refrigeração dos freios. O carro ‘respira’ bem nestes trechos. A freada do S do Senna é a mais forte da pista, mas o trecho é um pouco inclinado, o que ajuda a parar o carro um pouco. Na parte interna do circuito, a gente vai com menos pressão no pedal do freio para tentar carregar bastante velocidade dentro das curvas. É uma pista exigente com os freios, mas não complicada. Para ser rápido, o foco tem de estar nos mínimos detalhes", afirmou Felipe Fraga.

A Toyota tem em Rubens Barrichello (152 pontos), terceiro colocado da competição, a confiança para viver um bom fim de semana em Interlagos. Ele é o piloto com mais vitórias (duas) e segundo com mais pódios (quatro) até aqui. Matías Rossi, que se tornou o estrangeiro de maior sucesso da história da Stock Car, além de ser o piloto com mais pódios em 2022 (cinco), também defende a marca japonesa.

O circuito de Interlagos é o que mais recebeu corridas da Stock Car até hoje, com 126. A primeira vez foi em 1979, com vitória de Affonso Giaffone. As duas corridas acontecem neste domingo: a primeira às 13h10 e a segunda logo em seguida, às 13h45. Estadão, Band, Sportv e o canal da Stock Car no Youtube, entre outras plataformas, transmitem ao vivo as corridas.

Confira o grid de largada para a etapa de Interlagos:

1. Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min39s895

2. Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla), 1min40s082

3. Felipe Fraga (Eurofarma RC/Chevrolet), 1min40s086

4. Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min39s633 (punido por excesso de velocidade nos boxes)

5. Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1mins40s186

6. Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min40s473

Eliminados no Q2

7. Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), 1min40s353

8. Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min40s427

9. Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min40s428

10. Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min40s508

11. Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min40s612

12. Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min40s699

13. Pedro Cardoso (Crown II Racing/Chevrolet Cruze), 1min40s735

14. Rodrigo Baptista (Crown Racing/Chevrolet Cruze), 1min40s798

15. Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min40s822

Eliminados no Q1

16. Nelson Piquet Jr. (Motul TMG Racing/Toyota Corolla), 1min40s452

17. Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min40s456

18. Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), 1min40s535

19. Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min40s600

20. Andi Jakos (Full Time Sports/Toyota), 1min40s611

21. Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min40s631

22. Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze), 1min40s638

23. Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min40s639

24. Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min40s644

25. Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min40s724

26. Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min40s803

27. Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min40s904

28. Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min41s047

29. Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min41s098

30. Thiago Vivacqua (RKL Competições), 1min41s923

31. Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min42s870

32. Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), Sem Tempo