Stock Car terá rodada dupla neste final de semana que inclui Corrida do Milhão

A etapa mais importante da Stock Car acontece neste domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Dessa vez, a Corrida do Milhão será adaptada ao chamado “novo normal”. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a prova acontecerá sem público e o prêmio, de R$ 1 milhão, que batiza o nome da etapa, será doado para entidades assistenciais e para o combate à covid-19.

No entanto, essa não é a única peculiaridade do final de semana da principal categoria do automobilismo brasileiro. Isso porque duas etapas consecutivas acontecerão em Interlagos: uma no sábado e outra no domingo. Portanto, nesta sexta-feira acontecem os treinos livres que precedem as duas corridas.

Leia Também Stock Car vai doar premiação da Corrida do Milhão para entidades assistenciais

Além disso, a prova de sábado marca a estreia do “lastro de sucesso”, que implica na implementação de peso extra para os cinco primeiros colocados. Assim, serão distribuídos 30 quilos para o primeiro lugar, 25 para o segundo, 20 para o terceiro, 15 para o quarto e 10 para o quinto. O sistema, contudo, não será utilizado no dia seguinte, durante a Corrida do Milhão.

Além disso, o veículo de Pedro Cardoso, da R.Mattheis, deve chamar a atenção de quem acompanha a categoria. Isso porque o caçula da Stock Car, de apenas 21 anos, fará uma homenagem ao Flamengo. Seu carro entrará em Interlagos com as tradicionais cores rubro-negras do clube carioca.

Por fim, como visto na primeira etapa da categoria, em Goiânia, todos os membros das equipes, pilotos e profissionais ligados à realização da Stock Car continuarão seguindo o protocolo de prevenção à covid-19. Eles deverão utilizar máscaras de proteção e apresentar testes negativos para a doença.

Onde assistir a Corrida do Milhão

Interessados poderão acompanhar a prova de sábado nos canais SporTV, a partir das 11 horas. Já a Corrida do Milhão será transmitida pela TV Globo, às 10 horas da manhã de domingo. O ex-piloto da Fórmula 1 Rubens Barrichello venceu a etapa de abertura e lidera o campeonato com 38 pontos.

Confira a programação completa da Stock Car em Interlagos:

Sexta-feira, 21 de agosto

9h00 às 9h15: shakedown

10h00 às 11h10: treino livre 1

14h00 às 15h10: treino livre 2

Sábado, 22 de agosto, 2ª etapa

9h00 às 9h32: classificação

11h00 às 11h40: corrida 2ª etapa

Domingo, 23 de agosto, 3ª etapa