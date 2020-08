Stock Car vai doar premiação da Corrida do Milhão para entidades assistenciais

A organização da Stock Car vai doar a premiação deste ano da Corrida do Milhão para entidades assistências e para o combate à covid-19. A prova, que será disputada neste domingo, às 10 horas, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, vai até mudar de nome para "Corrida do Milhão Solidário".

"A Stock Car já possui uma tradição em campanhas sociais. Por exemplo, em 2019 trocamos ingressos por agasalhos no inverno e depois por alimentos que foram destinados à Legião da Boa Vontade (LBV) em todo o país. Também fizemos uma bem-sucedida campanha pela segurança no trânsito, durante o Movimento Maio Amarelo", explica Carlos Col, CEO da Vicar, empresa que organiza a Stock Car.

Leia Também PSG despacha Leipzig e está pela primeira vez na final da Liga dos Campeões

A premiação, de R$ 1 milhão, foi levantada em doações por parte de quatro empresas que aderiram ao projeto: Eurofarma, Banco BV, Nutriex e Rennova. Com o valor, elas vão comprar produtos, como EPIs (equipamentos de proteção individual), medicamentos, produtos de higiene pessoal, cestas básicas e serviços, para serem doados nos próximos meses.

"Entendemos que, se cada um atuar no local onde está inserido, teremos uma grande onda solidária e muitos serão beneficiados. São já 15 anos de atuação na Stock Car e não podíamos deixar de apoiar uma iniciativa tão nobre", diz Janaina Procópio, gerente de responsabilidade corporativa e eventos da Eurofarma.

A Corrida do Milhão será a segunda etapa da Stock Car da temporada 2020. A abertura do campeonato aconteceu no dia 26 de julho, em Goiânia. Por conta da quarentena, a competição precisou adiar as etapas agendadas para o primeiro semestre. Mas pretende manter a programação para a segunda metade do ano.