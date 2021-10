Stock Car volta ao Velocitta para a 10ª etapa; confira a programação e como assistir

Após etapas emocionantes em Goiânia, os pilotos da Stock Car voltam neste fim de semana ao Autódromo Velocitta, na cidade de Mogi Guaçu (SP), para a 10ª etapa do principal campeonato brasileiro de automobilismo. A pista, que já recebeu a categoria neste ano em etapa dupla no mês de junho, agora será palco de disputa da reta final da competição. No domingo, dia 24, os pilotos fazem sua antepenúltima etapa em busca de se colocar de vez na briga pelo título.

A briga por pontos promete ser intensa. Ao fim das etapa dupla em Goiânia, a Stock Car viu um novo líder assumir a ponta da tabela na classificação de pilotos: Gabriel Casagrande, que venceu uma das corridas no Velocitta em junho e volta à pista para tentar se manter na liderança.

Agora, o piloto da A. Mattheis Vogel Motorsport acumula 278 pontos, contra 262 de Daniel Serra, da Eurofarma RC. Tentando o bicampeonato, Rubens Barrichello, da Full Time Sports, fecha os três primeiros, somando com 234 pontos, enquanto Ricardo Maurício, que teve a etapa perfeita no segundo dia de corridas na capital goiana, chegou de vez na disputa, estando em quarto lugar com 231 pontos.

Confira a programação da 10ª etapa da Stock Car, que conta com transmissões ao vivo do Estadão no sábado e no domingo

SÁBADO, 23 DE OUTUBRO

10h: Primeiro treino livre

12h30: Segundo treino livre

15h00: Treino classificatório - transmissão do Estadão

DOMINGO, 24 DE OUTUBRO

13h: Corridas 1 e 2 - transmissão do Estadão

O Estadão acompanha de perto a reta final da Stock Car Pro Series 2021 e transmite as emoções das últimas etapas da categoria. As corridas poderão ser vistas no canal do Youtube do Estadão, no Portal do Estadão e até mesmo pelas redes sociais, como Facebook e Twitter do Estadão Esportes.

Classificação da Stock Car 2021 após 9 etapas:

1º - Gabriel Casagrande - 278 pontos

2º - Daniel Serra – 262

3º - Rubens Barrichello – 234

4º - Ricardo Maurício – 231

5º - Cesar Ramos – 218

6º - Ricardo Zonta – 210

7º - Átila Abreu – 205

8º - Thiago Camilo – 199

9º - Bruno Baptista – 184

10º - Allam Khodair – 171

11º - Diego Nunes – 165

12º - Marcos Gomes – 165

13º - Denis Navarro – 165

14º - Rafael Suzuki – 158

15º - Cacá Bueno – 138

16º - Julio Campos – 135

17º - Guilherme Salas – 133

18º - Gaetano di Mauro – 126

19º - Galid Osman – 88

20º - Matías Rossi – 83