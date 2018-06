Stock terá pausa de quase 3 meses em 2018 e começará e terminará em Interlagos

Principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car divulgou nesta quinta-feira o calendário da temporada 2018, que ainda sofrerá algumas atualizações. O próximo campeonato vai de março até outubro, começará e terminará no circuito de Interlagos, em São Paulo, e terá uma pausa de quase três meses.

A temporada da Stock terá 12 etapas em 2018 e vai começar em 10 de março, com a realização da Corrida de Duplas em Interlagos. Essa, inclusive, será a primeira participação de Felipe Massa na categoria, em parceria com Cacá Bueno, como anunciado anteriormente. E também vai marcar a estreia de Nelsinho Piquet.

A prova seguinte será em 8 de abril, ocorrendo em Curitiba ou em outro lugar a ser definido. Depois disso, a Stock terá outras três corridas na região Sul do País, no Velopark, em Londrina e em Santa Cruz do Sul, essa última em 20 de maio, antes da pausa para a Copa do Mundo.

A retomada da Stock será em 5 de agosto, com a disputa da Corrida do Milhão, em circuito ainda a ser definido, sendo que esta será a sexta etapa da temporada 2018. Os palcos da sétima e da 11ª corridas ainda não está definido. Entre elas, ocorrerão provas em Cascavel, no Velo Città e em Tarumã.

A última das 12 provas da temporada será em 9 de dezembro, no circuito de Interlagos e com pontuação dobrada. "Após um ano marcado por inovações dentro e fora das pistas em 2017, a Stock Car se prepara para mais uma temporada de crescimento na exposição da categoria. Além do resgate da corrida de duplas, que atrai grandes nomes do automobilismo nacional e mundial, teremos um ano com muitas novidades", disse Rodrigo Mathias, diretor geral da Vicar, a responsável pela organização da Stock.

Confira o calendário da temporada 2018 da Stock:

10 de março - Interlagos

8 de abril - Curitiba ou circuito alternativo

22 de abril - Velopark

6 de maio - Londrina

20 de maio - Santa Cruz do Sul

5 de agosto - Corrida do Milhão

19 de agosto - A ser divulgado

9 de setembro - Cascavel

23 de setembro - Velo Città

21 de outubro - Tarumã

4 de novembro - A ser divulgado

9 de dezembro - Interlagos