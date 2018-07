Stoner lidera primeiro treino livre da MotoGP na Espanha

Stoner sofreu um acidente no final do treino, mas não se machucou. O australiano ficou 0s144 à frente do espanhol Jorge Lorenzo, que foi o pole position nas últimas duas provas em Jerez, seguido pelo norte-americano Nicky Haiden. Correndo em casa, o espanhol Dani Pedrosa foi o quarto piloto mais rápido.

O italiano Valentino Rossi, atual campeão da MotoGP, ficou em sexto lugar, seguido pelo compatriota Loris Capirossi e pelo norte-americano Colin Edwards. Os espanhóis Héctor Barbera e Álvaro Bautista vieram logo atrás e o italiano Marco Melandri completou os dez primeiros colocados.

No sábado, os pilotos voltam ao circuito de Jerez de la Frontera para um treino livre, às 4h55 (horário de Brasília) e o treino de classificação, às 8h55. No domingo, o warm-up será às 5h40 e a largada às 9 horas.

MOTOGP 2010 - ETAPA DA ESPANHA

TREINOS LIVRES (melhores tempos)

1.º - Casey Stoner (AUS/Ducati), 1min39s731

2.° - Jorge Lorenzo (ESP/Fiat Yamaha), 1min39s875

3.° - Nicky Hayden (EUA/Ducati), 1min40s148

4.° - Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda), 1min40s200

5.° - Valentino Rossi (ITA/Fiat Yamaha), 1min40s359

6.° - Loris Capirossi (ITA/Suzuki), 1min40s716

7.° - Colin Edwards (EUA/Tech 3 Yamaha), 1min40s913

8.° - Hector Barbera (ESP/Aspar), 1min41s034

9.° - Alvaro Bautista (ESP/Suzuki), 1min41s093

10.° - Marco Melandri (ITA/Gresini Honda), 1min41s190

11.° - Ben Spies (EUA/Tech 3 Yamaha), 1min41s200

12.º - Andrea Dovizioso (ITA/Repsol Honda), 1min41s277

13.° - Randy de Puniet (FRA/LCR Honda), 1min41s293

14.° - Mika Kallio (FIN/Pramac Ducati), 1min41s297

15.° - Marco Simoncelli (ITA/Gresini Honda), 1min41s533

16.° - Aleix Espargaro (ESP/Pramac Ducati), 1min41s742

17.° - Hiroshi Aoyama (JAP/Interwetten Honda), 1min41s837