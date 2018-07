Stoner lidera treino livre da etapa do Catar de MotoGP

O australiano Casey Stoner liderou com folga o primeiro treino livre da temporada da MotoGP, no circuito de Losail, no Catar. Nesta sexta-feira, o piloto da Ducati marcou o tempo de 1min55s500 e deixou para trás o favorito e atual campeão Valentino Rossi.

O italiano fez apenas o terceiro tempo, com 1min56s028, atrás do espanhol Jorge Lorenzo, que registrou 1min56s026. Os três pilotos abriram mais de meio segundo de vantagem sobre os demais. Andrea Dovizioso, da Itália, e o americano Nicky Hayden marcaram 1min56s698 e 1min56s793, respectivamente.

Rossi chegou a dominar os treinos logo no início, mas acabou assistindo a uma grande performance de Stoner, que chegou a abrir quase um segundo de vantagem na frente. Com o retrospecto de três vitórias no Catar, o australiano é o favorito para conquistar a pole no treino classificatório de sábado.