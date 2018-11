Substituto de Alonso, Carlos Sainz Jr. testará pela McLaren na próxima semana

Carlos Sainz Jr. rotulou sua mudança de 2019 para a McLaren como um "sonho de infância". E na próxima semana esse sonho se tornará realidade, após a notícia de que o atual piloto da Renault fará sua estreia na equipe inglesa nos testes de pneus de fim de temporada, em Abu Dabi.

O espanhol, emprestado à Renault pela Red Bull em 2018, vai substituir o compatriota Fernando Alonso, que vai deixar a F-1 após Abu Dabi. Sainz Jr. vai testar o modelo MCL33 no circuito de Yas Marina na próxima semana, dividindo as tarefas de testes com seu futuro companheiro de equipe da McLaren, o britânico Lando Norris.

"É uma ótima notícia", disse Sainz Jr. "Um teste importante, para qualquer piloto. É importante ter uma oportunidade de dirigir antes mesmo que esta temporada termine. Para dizer o que você gosta, o que você não gosta, o que você gostaria de mudar, sua posição no cockpit, o volante, os controles", disse o piloto de 24 anos.

Sainz Jr. ainda não sabe qual será a programação dos testes. "Eu não tenho ideia do programa. Foi decidido fazer isso, mas ainda não decidimos sobre o plano de corrida", afirmou o espanhol. "Quando mudei da Toro Rosso para a Renault, era um mundo totalmente novo. Será o mesmo na McLaren", afirmou.

"Quando cheguei aqui no ano passado, eu tinha quatro corridas. E, para ser honesto, fiquei muito satisfeito com a rapidez com que me adaptei. Mas então eu tive que encontrar o último décimo, os últimos dois décimos na qualificação, e você realmente precisa entender todas essas configurações, todos aqueles pequenos detalhes que no final ajudam você a chegar a esses dois décimos mais rápido."

Antes dos testes pela McLaren, Sainz Jr. disputa o GP de Abu Dabi neste fim de semana pela Renault e espera melhorar sua colocação no Mundial, no qual ocupa a 12ª posição, com 45 pontos.

Depois dos testes na semana que vem, Sainz Jr. terá um período de férias e só volta a fazer testes em Barcelona em dois períodos: entre os dias 18 e 21 de fevereiro e 26 de fevereiro e 1º de março. O primeiro GP do calendário de 2019 será em Melbourne, na Austrália, em 17 de março.