Substituto de Alonso, Magnussen festeja volta ao palco do seu pódio

"Rebaixado" ao posto de piloto reserva da McLaren com a contratação de Fernando Alonso, Kevin Magnussen vai participar da prova de abertura da temporada 2015 da Fórmula 1, o GP da Austrália, após o espanhol receber a recomendação médica de não correr por causa do acidente sofrido na segunda semana de testes coletivos da pré-temporada. E ele garantiu estar pronto para o desafio, mesmo admitindo ter metas modestas para a prova no circuito de Melbourne, no próximo domingo.

"Embora eu não esperasse estar sentado no cockpit na Austrália, eu passei o inverno me preparando como eu faria normalmente para uma temporada de provas, então me sinto em forma e pronto para a tarefa à frente e farei o melhor que eu possível para a equipe", disse, destacando que seu foco estará no desenvolvimento do carro da McLaren para a sequência do campeonato.

"É claro que não estamos esperando ganhar aqui, mas meu foco está sobre como melhorar o carro para as corridas e progredir com a equipe", afirmou Magunssen, que no ano passado teve ótima estreia pela McLaren no GP da Austrália, assegurando a segunda colocação, o seu melhor resultado na Fórmula 1.

"Estar de volta a Melbourne é um sentimento fantástico, especialmente pelas memórias do meu pódio aqui no ano passado, foi incrivelmente especial e algo que eu nunca vou esquecer", concluiu o piloto dinamarquês.