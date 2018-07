Substituto de Brawn diz que levou Mercedes a outro nível

Substituto de Ross Brawn no cargo de diretor-técnico da Mercedes, Paddy Lowe preferiu não adotar um discurso humilde ao comentar a sua importância na ascensão da equipe, que coincide com a sua chegada. Embora tenha feito elogios a Brawn, destacando que o sucesso veio sendo construído, Lowe avaliou que está sendo determinante para o domínio da Mercedes na Fórmula 1 em 2014.

"A equipe cresceu muito nos últimos dois ou três anos e começou a vencer corridas e a largar na frente com regularidade. Esse crédito é de Ross, ele fez parte desse processo. Eu acho que cheguei e levei o time para o próximo nível", disse, em entrevista ao site da revista inglesa Autosport.

Desde junho de 2013 na Mercedes, Lowe destacou que deu um passo adiante ao que vinha sendo realizado por Brawn ao assumir o cargo de diretor-técnico antes do começo do atual campeonato. "Não é mudar o estilo de Ross. Eu vi lacunas deixadas por Ross e as cobri. Foi mais um trabalho de adicionar ao que já existia", afirmou o dirigente.

Lowe também destacou o dinamismo das mudanças na Fórmula 1. "Ross saiu em dezembro e o tempo passa", afirmou. "A F1 é rápida, eu mal me lembro do que fazíamos em dezembro. Então, sem desrespeitar Ross, é passado", completou.

A Mercedes domina completamente a temporada 2014, com nove vitórias e dez pole positions em 11 corridas. Lowe, no entanto, destaca que o trabalho precisa seguir para a equipe não ser superada pela concorrência. "Você é tão bom quanto a sua última corrida. Então temos de ter certeza que não estamos ficando para trás", comentou.

Assim, a Mercedes lidera o Mundial de Construtores, com 393 pontos, seguida pela Red Bull, com apenas 219. E os seus dois pilotos lutam pelo título mundial, com o alemão Nico Rosberg à frente, com 202 pontos, 11 a mais do que o inglês Lewis Hamilton. A próxima etapa do campeonato será disputada no dia 24 de agosto, quando será realizado o GP da Bélgica.