Substituto de Hamilton, Russell lidera treino livre no Bahrein; Pietro é 19º

Substituto de Lewis Hamilton no GP de Sakhir de Fórmula 1, o britânico George Russell aproveitou bem a sua primeira oportunidade na Mercedes. O piloto de 22 anos superou o finlandês Valtteri Bottas e foi o mais rápido no primeiro treino livre do fim de semana, na noite desta sexta-feira, pelo horário local do Bahrein. O brasileiro Pietro Fittipaldi, também na pista em substituição a um piloto titular, foi o 19º e penúltimo colocado da sessão.

O neto do bicampeão Emerson ocupa o lugar do titular Romain Grosjean na equipe Haas neste fim de semana. O francês protagonizou forte acidente no fim de semana, também no Bahrein, e sofreu queimaduras leves nas duas mãos. Acabou sendo vetado do GP deste fim de semana. Reserva, Pietro assumiu o seu lugar.

E não decepcionou nesta sexta. Com a experiência de já ter representado a Haas em outros treinos livres, o brasileiro completou 24 voltas e mostrou cautela na pista, com os pneus duros. Praticamente não cometeu erros e exibiu evolução ao longo de toda a sessão, principalmente quando passou a pilotar com os pneus macios.

Pietro terminou o treino livre em 19º, com o tempo de 57s077, à frente apenas de Jack Aitken, piloto nascido na Inglaterra, mas de origem sul-coreana. Ele também ganhou oportunidade inesperada neste fim de semana, ao substituir Russell na Williams.

Mas foi justamente Russell quem roubou as atenções nesta primeira sessão do GP de Sakhir, disputado no mesmo circuito do fim de semana passado, porém com novo traçado - usa o anel externo. Titular da Williams, o britânico ganhou chance preciosa na Mercedes porque Hamilton testou positivo para a covid-19 e foi vetado da corrida.

Sem se afetar pela pressão da oportunidade, Russell esteve entre os primeiros colocados ao longo de todo o treino. Bottas, "companheiro" do britânico neste fim de semana, e o tailandês Alexander Albon, da Red Bull, chegaram a liderar a sessão, mas foram superados pelo reserva de Hamilton.

Russell finalizou o treino livre com o tempo de 54s546. O holandês Max Verstappen foi o segundo mais veloz, com 54s722, seguido por Albon, com 54s811. Bottas foi apenas o quarto melhor da sessão, com 54s868. O russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri, ficou no quinto posto, com 55s011.

A Ferrari mais uma vez ficou aquém do esperado. O alemão Sebastian Vettel não passou do oitavo lugar, com 55s281. E o monegasco Charles Leclerc anotou o décimo melhor tempo, com 55s449. O Top 10 teve ainda os franceses Pierre Gasly, da AlphaTauri, com 55s166, e Esteban Ocon, da Renault, com 55s273, na sexta e sétima colocações, respectivamente. O australiano Daniel Ricciardo, também da Renault, anotou o nono tempo, com 55s379.

Os pilotos voltam à pista do Bahrein ainda nesta sexta, às 14h30 (horário de Brasília), para o segundo treino livre do GP de Sakhir. A terceira sessão livre será às 11 horas deste sábado. No mesmo dia, o grid de largada será definido às 14 horas. No domingo, a largada está marcada para 14h10.