Sucesso no streaming, Gaules vai fazer transmissão oficial do GP de São Paulo de Fórmula 1

Depois do sucesso com a NBA, Gaules, maior streamer brasileiro e um dos maiores do planeta, firmou parceria com a Fórmula 1 e vai transmitir oficialmente a Sprint Race e o GP de São Paulo em seu canal na Twitch. As corridas vão poder ser assistidas de forma gratuita e exclusiva e os comentários e interações com o público podem ser conferidos tanto no canal do streamer como no da F-1.

Com mais de 3 milhões de seguidores e picos de 343 mil dispositivos simultâneos, Gaules se tornou o canal da Twitch mais assistido globalmente em outubro. Fã de Fórmula 1 de longa data, ele acredita que junto com seu público fiel vai fazer história na plataforma.

“Quem diria que agora, a Tribonera receberia o Autódromo de Interlagos? A F1 é um esporte que sempre despertou a paixão. Pensando nisso, a parceria não poderia ‘casar’ melhor com o que temos apresentado aqui no canal. Me sinto honrado pela parceria", disse o streamer.

Para Ian Holmes, diretor de Direitos de Mídia da Fórmula 1, a transmissão das corridas ao vivo na Twitch é "uma maneira criativa e única de se fazer cobertura esportiva para um público engajado". Anteriormente, a F-1 já realizou o feito com sucesso, transmitindo o GP do México.

A programação da Fórmula 1 neste fim de semana começa no sábado, a partir das 16h30, quando o grid de largada começa a ser definido com a Sprint Race. No domingo, o Grande Prêmio São Paulo começa às 14h.