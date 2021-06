Sueco Marcus Ericsson vence a etapa de Detroit da Fórmula Indy

O sueco Marcus Ericsson, da Chip Ganassi, foi o vencedor da etapa de Detroit da Fórmula Indy, neste sábado, sétima etapa da temporada 2021. O pódio ainda teve o holandês Rinus VeeKay, piloto da Carpenter Racing, em segundo, seguido bem de perto pelo mexicano Pato O’Ward, da McLaren. O japonês Takuma Sato, da RLL, foi o quarto, sendo seguido pelo norte-americano Graham Rahal, seu companheiro de equipe.

Em sete provas na temporada, Ericsson foi o sétimo vencedor. Outro detalhe: cada piloto ganhador de etapa representou um país. Ericsson, que já esteve na Fórmula 1, largou na 17ª colocação e estava na segunda posição até cinco voltas do final. Ele acabou beneficiado pelo acidente do franco-suíço Romain Grosjean e pelo problema no carro do australiano Will Power.

Leia Também Veteranos Vettel, Alonso e Raikkonen celebram bons resultados no GP do Azerbaijão

Completaram o top-10 da prova o americano Santino Ferrucci, também da RLL, em sexto lugar após 70 voltas, seguido pelo compatriota Alexander Rossi, sétimo com um carro da Andretti Autosport. O neozelandês Scott Dixon levou seu Chip Ganassi ao oitavo lugar, enquanto o britânico Ed Jones, da Dale Coyne, foi o nono. O americano Josef Newgarden, da Penske, foi o décimo.

A corrida também foi marcada pelo acidente na volta 25 do piloto sueco Felix Rosenqvist, que bateu violentamente em uma curva após sua McLaren ficar com o acelerador travado. Ele precisou de uma equipe de médicos para sair do carro e foi encaminhado a um hospital. A prova foi interrompida com bandeira vermelha para que o muro fosse reparado, causando paralisação de mais de uma hora. A Fórmula Indy realiza mais uma corrida em Detroit neste domingo, a partir das 13h15.