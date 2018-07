Sueco Rosenqvist vence e Di Grassi é segundo na 1ª prova de Berlim da Fórmula E

O sueco Felix Rosenqvist surpreendeu neste sábado e venceu a primeira prova de Berlim do final de semana, a sétima etapa da temporada 2016/2017 da Fórmula E. Após largar em terceiro, o piloto da Mahindra teve bom desempenho e garantiu na pista a liderança, deixando para trás o brasileiro Lucas di Grassi, da Abt Schaeffler Audi.

Segundo na classificação geral da temporada e pole position neste sábado, Di Grassi até fez uma boa corrida, mas sofreu com problemas no freio e foi ultrapassado pelo sueco na metade da prova. Ainda assim, segurou a segunda posição e chegou a apenas 2s2 de Rosenqvist.

Confirmando o excelente desempenho da Mahindra no final de semana, o alemão Nick Heidfeld largou em quarto, ultrapassou o argentino Jose Maria Lopez durante a prova e completou o pódio. O próprio piloto da Virgin, por sua vez, foi o quarto colocado.

E a grande polêmica do dia envolveu o suíço Sebastien Buemi. Depois de ter problemas no treino de classificação e largar apenas em 14º, o atual campeão e líder da temporada fez uma excelente corrida de recuperação e fechou em sexto.

Como o francês Jean-Eric Vergne, quinto colocado, fora punido com a perda de cinco segundos, Buemi ficou com a posição. Mas, depois da corrida, a organização informou que ele foi excluído da prova porque seus pneus não atingiram os critérios mínimos de pressão.

Parceiro de Buemi da Renault e.dams, assim, Nicolas Prost herdou a quinta posição, seguido pelo alemão Daniel Abt. O britânico Sam Bird, o próprio Jean Eric Vergne, o alemão Maro Engel e o britânico Oliver Turvey fecharam as dez primeiras posições. Já o brasileiro Nelsinho Piquet teve desempenho decepcionante e foi apenas o 12º.

Mesmo com a eliminação deste sábado, Buemi se manteve na liderança do campeonato com 132 pontos - o suíço venceu cinco das sete etapas. Já Di Grassi vem em segundo com 110 e Prost é o terceiro com 68, três a mais do que Rosenqvist. A segunda prova de Berlim - e a oitava da temporada - será disputada neste domingo.