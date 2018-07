Suíça fica com vaga de Barrichello em equipe da Fórmula Indy

CHARLOTTE - A equipe KV anunciou nesta terça-feira que a suíça Simona de Silvestro será a companheira de equipe do brasileiro Tony Kanaan na temporada 2013 da Fórmula Indy. Além disso, a escuderia confirmou que terá dois pilotos no próximo campeonato, o que deixa o brasileiro Rubens Barrichello com o futuro incerto na categoria norte-americana.

Em 2012, a KV teve três pilotos, mas o desempenho foi abaixo do esperado, com apenas Kanaan indo ao pódio, em três oportunidades. Barrichello teve uma quarta colocação, na etapa de Sonoma, como melhor desempenho. O outro piloto da equipe no campeonato foi o venezuelano E.J. Viso.

Após o encerramento da temporada 2012 da Fórmula 1, Barrichello voltou ao Brasil e está participando das três últimas etapas do campeonato Stock Car. Ele, porém, já descartou a possibilidade de permanecer na categoria nacional no próximo ano e, apesar do sonho de retornar à Fórmula 1, deve continuar na Indy, tanto que já negocia com várias equipes.

Simona de Silvestro pilotou nas últimas três temporadas da Indy pela equipe HVM e comemorou a possibilidade de correr ao lado de Kanaan. "Eu acho que vai ser ótimo ter Tony como companheiro de equipe", disse. "Nunca é fácil fazer uma mudança como esta, mas estou confiante de que está é a mudança certa para que eu siga em frente".

Em 2013, Simona de Silvestro vai pilotar o carro de número 78. "Estamos muito satisfeitos em anunciar a Simona para a KV", disse o ex-piloto Jimmy Vasser, um dos proprietários da equipe. "Ela tem mostrado muita determinação e ter a possibilidade de trabalhar com alguém tão experiente como Kanaan vai ser um grande trunfo para ela".