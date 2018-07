Suposto questionário vaza e confirma Vettel na Ferrari em 2015

Após muita polêmica e especulações, Sebastian Vettel deve mesmo tomar o rumo da Ferrari na próxima temporada. Jornais europeus divulgaram nesta quarta-feira que a emissora italiana Sky Sport teria registrado imagens de um suposto questionário respondido pelo alemão em que ele já se intitula como piloto da escuderia italiana.

As reportagens informam que o canal teria pedido para Vettel preencher um questionário ainda nos paddocks antes do GP do Brasil, ocorrido no último domingo, e o piloto teria escrito de seu próprio punho "Sou piloto da escuderia Ferrari" em italiano.

O documento, mesmo sem ser algo oficial, seria o primeiro a confirmar a já especulada ida de Sebastian Vettel a Ferrari já no ano que vem. Caso isso realmente aconteça e o alemão deixe a Red Bull no fim da temporada, Fernando Alonso estaria liberado pelos italianos a voltar para a McLaren, escuderia pela qual atuou em 2007.