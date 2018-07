Surpresa do dia, Alonso admite preocupação com chuva durante prova

XANGAI - Fernando Alonso minimizou a boa performance exibida nos treinos livres do GP da China de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O grande desempenho, que o colocou à frente dos pilotos da Mercedes na sessão inicial, foi ofuscado pela preocupação do piloto da Ferrari com a previsão de chuva para este sábado.

"Se chover amanhã, nós definitivamente teremos menos informação para a corrida e aí vamos acabar trabalhando no terreno da adivinhação. Vamos torcer para tomar a decisão correta", projetou o espanhol. A preocupação se deve às mudanças no acerto da carro, já que a configuração para a chuva de sábado seria diferente da corrida, com previsão de tempo seco.

A chuva também vem preocupando os pilotos porque dificulta o aquecimento dos pneus em uma pista que já é conhecida pelo piso abrasivo. "Este circuito é particularmente difícil para os pneus. Há forte granulação, então é importante fazer um bom trabalho de planejamento para a corrida", comentou Alonso.

Em relação ao bom rendimento nesta sexta, Alonso evitou mostrar empolgação. Disse apenas que se deve aos novos componentes da Ferrari, apresentados pela equipe nos testes após o GP do Bahrein. "Trazemos novas partes para o carro em todas as etapas. Desta vez trouxemos as atualizações testadas no Bahrein. E tudo funcionou bem, o que é boa notícia".

Nos treinos desta sexta, o piloto espanhol desbancou os rivais da Mercedes, favoritos ao título, na sessão inicial. Ele aproveitou um problema na suspensão do carro de Lewis Hamilton para cravar o melhor tempo. Na segunda sessão, ele voltou a superar o alemão Nico Rosberg, mas ficou atrás de Hamilton, já com o problema solucionado.

Foi um grande avanço da Ferrari, que vinha sofrendo nos treinos das etapas anteriores. No Bahrein, a equipe decepcionou ao faturar apenas o nono e o décimo lugar, com Kimi Raikkonen.