Surpresa, Zarco desbanca Quartararo e conquista a pole na República Checa

A sessão classificatória para a etapa da República Checa, a terceira da temporada da MotoGP, foi marcada por uma surpresa. O piloto francês Johann Zarco roubou a cena aos desbancar os favoritos e anotar a pole no circuito de Brno. Ele registrou a marca de 1min55s687.

O piloto da Avintia Ducati conseguiu a quinta pole da carreira na MotoGP ao ser 0s303 mais rápido que o compatriota Fabio Quartararo, da Yamaha SRT, atual líder do campeonato e que venceu as duas primeiras corridas do ano. Ele ainda caiu nos metros finais na tentativa de assegurar a pole.

Leia Também Marc Márquez é operado mais uma vez no braço e está fora da etapa checa da MotoGP

Companheiro de Quartararo, o italo-brasileiro Franco Morbidelli anotou o tempo de 1min55s998 e largará em terceiro, seguido pelo espanhol Aleix Espargaró (1min56s074), da Aprilia, que ficou à frente do compatriota Maverick Viñales (1min56s131), da Yamaha, que passou os dois últimos minutos da sessão nos boxes.

O espanhol Pol Espargaró chegou a marcar o segundo melhor tempo, 0s092 mais lento que Zarco. No entanto, o piloto da KTM teve sua volta cancelada em função de uma bandeira amarela causada pela queda de Cal Crutchlow e vai largar na sexta colocação.

O sul-africano Brad Binder, companheiro de Espargaró na KTM, sairá do sétimo posto. O italiano Danilo Petrucci, da Ducati, ficou em oitavo, à frente do espanhol Joan Mir, da Suzuki. O veterano Valentino Rossi, da Yamaha, completa a lista do dez primeiros colocados.

A corrida não terá a presença do espanhol Marc Márquez. O piloto da Honda se recupera de uma segunda cirurgia no braço direito, a que foi submetido na última segunda-feira. Ele também não competiu na prova anterior, em Jerez de La Frontera, e será substituído pelo alemão Stefan Bradl, que terminou em penúltimo na sessão de classificação, à frente apenas de Alex Márquez, irmão do hexacampeão mundial.

A largada da etapa da República Checa, a terceira corrida da temporada de 2020 da MotoGP, está prevista para as 9 horas (de Brasília) deste domingo.