Susie Wolff é escalada para abrir testes da Williams em Barcelona

A Williams confirmou nesta terça-feira a ordem de participação dos seus pilotos na segunda bateria de testes da pré-temporada da Fórmula 1, em Barcelona. Os testes, que serão realizados entre quinta-feira e domingo, serão abertos pela britânica Susie Wolff, piloto reserva da equipe.

Na sexta-feira, será o finlandês Valtteri Bottas que pilotará o modelo novo da Williams no Circuito de Barcelona. O brasileiro Felipe Massa vai assumir o carro no sábado e, no dia seguinte, os dois titulares vão se revezar no comando do FW37.

Na primeira bateria de testes, em Jerez de la Frontera, a Williams teve desempenho discreto. Sem a preocupação de registrar voltas rápidas, a equipe se concentrou em ganhar rodagem para testar o novo motor da Mercedes e os componentes aerodinâmicos do seu modelo 2015.

Passadas as primeiras avaliações, a Williams deve mostrar maior força em Barcelona, ganhando terreno gradualmente até chegar na terceira e última bateria de testes, entre 26 de fevereiro e 1º de março, novamente em Barcelona. A corrida de abertura do Mundial de Fórmula 1 será disputada em Melbourne, na Austrália, no dia 15 de março.