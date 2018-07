Susie Wolff testa pela Williams e homenageia De Villota

A britânica Susie Wolff pilotou nesta quarta-feira pela primeira vez um carro de Fórmula 1. A piloto de desenvolvimento da Williams realizou testes com o FW33, carro utilizado pela equipe na temporada 2011 da Fórmula 1, durante um evento festivo, realizado no circuito de Silverstone.

Nesta quarta-feira, ela se tornou a primeira mulher a pilotar um carro de Fórmula 1 desde que a espanhola Maria de Villota sofreu um grave acidente no circuito do aeroporto de Duxford, na Inglaterra, em que perdeu um olho, durante teste da Marussia em julho. Assim, ela homenageou a espanhola ao usar uma estrela vermelha no seu capacete.

Susie Wolff foi contratada pela Williams em abril. A britânica disputa a sétima temporada da DTM - uma categoria de carros de turismo baseada na Alemanha - e só havia realizado atividades em simuladores. A piloto, de 29 anos, é casada com Toto Wolff, diretor executivo da equipe.

Além de Susie, outros pilotos da Williams participaram do evento em Silverstone. O brasileiro Bruno Senna pilotou o FW08, carro da equipe em 1982, quando o finlandês Keke Rosberg foi campeão mundial. O venezuelano Pastor Maldonado guiou o FW18, que foi pilotado pelo britânico Damon Hill na conquista do título de 1996.