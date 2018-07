Susie Wolff testará o carro da Williams na pré-temporada

A escocesa Susie Wolff revelou nesta segunda-feira que vai participar dos testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 na Espanha, provavelmente em Barcelona, pela Williams. "A seis semanas do meu primeiro teste no FW37 (o carro da Williams para a temporada 2014 da Fórmula 1), é foco total na preparação", escreveu a piloto em seu perfil no Twitter, rede de microblogs na internet.

Pilotar um carro da Williams em testes não é uma novidade para Susie, que participou de atividade em Barcelona no ano passado. Além disso, a escocesa foi escalada para um treino livre de sexta-feira dos GPs da Alemanha e da Inglaterra em 2014.

Após trabalhar com o desenvolvimento do carro da Williams no ano passado, Susie Wolff foi promovida para a função de piloto de testes e reserva, que era ocupada pelo brasileiro Felipe Nasr, contratado pela Sauber para ser um dos seus pilotos na temporada da Fórmula 1.

Para 2015, foram programados 12 dias de testes de pré-temporada. As atividades começam em Jerez, entre 1º e 4 de fevereiro. Eles serão seguidos por atividades em Barcelona, de 19 a 22 de fevereiro e depois do dia 26 até 1º de março. O campeonato será aberto em 15 de março com a realização do GP da Austrália no circuito de Melbourne.