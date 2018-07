Sutil diz que meta na Sauber é conquistar 1º pódio

"Estou convencido de que vou ter um período de sucesso aqui, e estou muito ansioso para chegar ao meu primeiro pódio. A Sauber conseguiu alguns pódios no passado e é exatamente isso que eu quero", declarou, lembrando que a Sauber conseguiu duas terceiras posições em 2012: com Sergio Pérez, no Canadá, e Kamui Kobayashi, no Japão.

Sutil foi anunciado piloto da Sauber depois que Sergio Pérez assumiu seu lugar na Force India. O alemão, no entanto, garantiu não ter sido pego de surpresa com a substituição e disse que já estava negociando com a nova equipe há um bom tempo.

"Estávamos em contato por um longo período. Como já disse, foi meu desejo ter uma mudança depois de bons seis anos com a Force India, e a Sauber era a minha prioridade. Meu representante esteve em contato com eles desde o outono, e nesta época eu visitei a fábrica em Hinwil pela primeira vez", comentou.