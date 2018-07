Sutil perde três posições no grid do GP da Itália Os comissários de prova do GP da Itália decidiram punir o alemão Adrian Sutil com a perda de três posições no grid de largada. Eles entenderam que o piloto da Force India atrapalhou o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, durante a segunda fase do treino de classificação, neste sábado, no circuito de Monza.