Tecnovelocidade

SÃO PAULO - Nesta temporada, duas importantes inovações geraram enorme expectativa na F1: o uso do flap traseiro móvel, mais conhecido como 'asa móvel', e a introdução de pneus concebidos para resistirem poucas voltas, produzidos pela Pirelli. Além dessas mudanças, este ano o sistema de recuperação de energia (kers) voltou com tudo - depois de não ser usado em 2010. E os concorrentes da Red Bull viram, ainda, o notável carro do bicampeão Sebastian Vettel desfrutar dos gases do escapamento na geração de pressão aerodinâmica - uma das razões do seu extraordinário sucesso. Foi copiado pela maioria, sem a mesma eficiência.

Mas, como funcionam esses recursos, e que benefícios eles trazem às suas equipes? Faz mais sentido começar a explicar o escapamento aerodinâmico, desenvolvido pelo projetista da Red Bull, Adrian Newey, em parceria com os engenheiros da Renault. Eles descobriram uma forma de o motor continuar emitindo gases mesmo quando o piloto tira o pé do acelerador nas frenagens - sem, no entanto, acelerar o carro, o que aumentaria sua área de frenagem e o desestabilizaria.

Outra novidade é a possibilidade de os pilotos modificarem o ângulo do flap traseiro móvel (também conhecido como asa) para, nas retas, aumentar sua velocidade em relação ao carro da frente, com o objetivo de poder ultrapassá-lo.

Além disso, outro fator decisivo nessa história é a característica dos pneus introduzidos pela Pirelli, oposta aos utilizados no ano passado. Em 2010, se o regulamento não exigisse uma parada nos boxes para substituir os pneus de um tipo pelo de outro, os concebidos pela Bridgestone durariam da largada à bandeirada, em muitas etapas. Este ano, a vida útil média é de 80 quilômetros - e um GP de F1 tem 305 quilômetros. Na maioria das provas, os pilotos realizaram três pit stops. E esta é a expectativa de paradas também para Interlagos.

Por fim, o kers. É outro fator que entra nesta equação de tornar a manobra de vencer o concorrente à frente menos difícil, por dar ao piloto cerca de 80 cavalos extra de potência por volta. A Red Bull, por não desenvolvê-lo no ano de estreia do recurso, em 2009, foi quem menos aproveitou esta potência extra. A McLaren, de Jenson Button e Lewis Hamilton, a Mercedes, de Michael Schumacher e Nico Rosberg, e a Ferrari, de Fernando Alonso e Felipe Massa, são as equipes que têm o kers mais eficiente.