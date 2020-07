Temporada da Fórmula 1 será de poucas novidades nos carros

Superado um tumultuado primeiro semestre fora das pistas, a Fórmula 1 terá poucas novidades em seus carros e equipes em comparação ao ano passado. O planejamento inicial da cúpula da categoria era focar nas profundas mudanças que pretendia fazer no campeonato em 2021. Mas estas alterações acabaram sendo adiadas devido à pandemia do novo coronavírus.

As raras novidades nos carros neste ano, portanto, eram uma forma de aliviar o planejamento e os custos das equipes, que vão correr nesta temporada agora sem saber como será a próxima. Em função das seguidas mudanças no calendário, é possível que a competição deste ano se estenda até janeiro, o que atingiria em cheio a temporada 2021.

Visivelmente, no campeonato a ser aberto nesta sexta-feira, será possível perceber o retorno das barbatanas na parte final de cada carro, antes do aerofólio. Será neste trecho onde ficará o número para a identificação do piloto diante do público. Haverá mudanças sutis também na asa dianteira para evitar pneus furados na disputa entre os monopostos.

A F-1 também estabeleceu que os pilotos terão maior controle sobre o carro. Na largada, por exemplo, eles ficarão responsáveis por 90% do torque do motor, reduzindo o apoio recebido dos técnicos nos boxes. Outra novidade será uma postura mais leve nas punições, que deverão ser amenizadas nesta temporada.

Além disso, para reduzir custos, a categoria já contou com uma pré-temporada reduzida. Passou de oito para apenas seis dias de atividades na pista. Os testes coletivos ao longo do ano foram cortados.