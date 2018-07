Aproximação de furacão afeta GP dos EUA de Fórmula 1

Depois de uma primeira atividade com pista molhada, o forte temporal que caiu na cidade de Austin nesta sexta-feira impediu a realização da segunda sessão de treinos livres para o GP de Fórmula 1 dos Estados Unidos. A organização da prova decidiu cancelar a tomada de tempos depois de quase uma hora aguardando a melhora do clima.

Existe até uma preocupação com a aproximação do furacão Patricia, que pode chegar ao México nesta sexta-feira. O GP dos Estados é disputado na cidade de Austin, no Texas, que fica a pouco mais de 1.000 quilômetros da região onde é esperado o furacão, na costa mexicana do Pacífico.

Por volta das 17 horas (de Brasília), horário previsto para o início da atividade, a forte chuva que caia sobre o Circuito das Américas escureceu o céu e deteriorou a visibilidade. Por causa dos raios, aliás, a organização da prova impediu os fiscais de irem à pista.

Inicialmente, o decreto foi de adiar por tempo indeterminado a atividade, que dependeria de uma melhora climática enquanto ainda houvesse luz natural. No entanto, cerca de uma hora após o horário previsto para o início, a organização confirmou o cancelamento.

Imediatamente, a Fórmula 1 explicou o motivo que impediu a realização do segundo treino livre para o GP dos Estados Unidos: "Treino cancelado. O helicóptero médico não poderá operar pelas próximas duas horas". De acordo com o regulamento da categoria, nenhuma atividade pode acontecer na pista sem que o helicóptero médico possa operar.

Com isso, os pilotos devem voltar à pista neste sábado, às 13 horas (de Brasília) para a terceira sessão livre. Às 16h está marcado o treino classificatório. Isto se o clima - que tem previsão ainda pior para este sábado - deixar. Caso contrário, os pilotos provavelmente largarão no domingo conforme suas posições no Mundial.