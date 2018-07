Terceiro, Daniel Ricciardo diz que pode brigar com a Mercedes

"Hoje, ficamos satisfeitos com nosso progresso e parece ser uma das menores diferenças de tempo, mas é amanhã quando vamos ver o quão perto nós realmente estamos. Acho que tivemos um bom carro hoje e extraímos praticamente tudo o que podíamos no treino de hoje. Espero que possamos ter mais uma briga com os líderes neste fim de semana", disse.

Ricciardo realmente vem sendo o piloto que mais tem ameaçado a Mercedes nesta temporada, tanto que só ele impediu que Rosberg e Hamilton vencessem todas as corridas do campeonato ao ganhar o GP do Canadá. Além disso, ocupa a terceira colocação no Mundial de Pilotos.

Nos treinos livres desta sexta-feira em Hockenheim, Ricciardo só foi 0s102 mais lento do que Hamilton, o mais rápido do dia. Com boas perspectivas para o GP da Alemanha, o australiano apontou fatores que podem ser determinantes para o resultado da prova. "Eu acho que os pneus e o clima vão definir a corrida no domingo", disse.