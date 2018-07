Terceiro mais rápido do dia, Nasr elogia evolução da Sauber

Felipe Nasr fez elogios ao desempenho da Sauber ao fim de mais um dia de testes na pré-temporada da Fórmula 1. Terceiro mais rápido desta sexta-feira no Circuito da Catalunha, em Barcelona, o brasileiro está satisfeito com a evolução do carro e a performance tanto com pneus macios quanto com médios, em trechos curtos e mais longos.

"Hoje foi produtivo porque conseguimos completar todo o programa do dia. Pela manhã, tive uma boa sensação no carro nos trechos mais curtos, com pneus macios e médios, o que foi muito positivo", aprovou o piloto, que só não foi mais rápido que o alemão Nico Rosberg e o finlandês Valtteri Bottas, da Williams, nesta sexta.

No período da tarde, Nasr testou trajetos mais longos, a famosa simulação de prova. "Usamos pneus diferentes. Foi uma boa experiência. E agora eu tenho uma melhor compreensão do carro em percursos mais longos. Também estou satisfeito com o equilíbrio do carro. Demos mais um passo adiante hoje", concluiu.